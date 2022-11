Carnevale di Manfredonia 2022, la Giunta Comunale eroga i contributi

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/11/2022 – “Su relazione del Sindaco. Premesso che: il Carnevale di Manfredonia è parte essenziale della programmazione di valorizzazione del patrimonio culturale della Città. Le manifestazioni del Carnevale coinvolgono, infatti, ogni anno migliaia di persone, tra maestranze e figuranti, con grande partecipazione di pubblico.



L’emergenza sanitaria da COVID–19 ha costretto ad annullare le manifestazioni del Carnevale 2021 e ha impedito lo svolgersi della manifestazione nelle date previste del

Carnevale nel 2022. L’Amministrazione comunale, al fine di conservare e valorizzare identità, tradizione e know–how ha avviato una importante attività di coinvolgimento di associazioni e cittadini per ideare un grande cartellone di eventi durante l’estate 2022 anche in prospettiva delle manifestazioni relative al Carnevale 2023.

L’impatto culturale ed economico del Carnevale risulta sempre più significativo e, infatti, la Regione Puglia, con la Deliberazione di Giunta n. 376 del 2017 relativa al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, ha riconosciuto il Carnevale di Manfredonia meritevole di un “riconoscimento in ragione della storicità delle edizioni, della qualità artistica e creativa, delle ricadute socio–economiche e turistiche, delle connessioni con il patrimonio culturale e i territori”.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riconosciuto, da parte sua, la storicità del Carnevale di Manfredonia, assegnando, sin dall’annualità 2018 un contributo finalizzato a dare sostegno ai Carnevali Storici che sono in grado di implementare le condizioni di attrattività e competitività turistica dei territori mentre la Legge sullo spettacolo dal vivo ha riconosciuto i Carnevali come patrimonio culturale del Paese;

La Giunta Comunale delibera di assegnare alla edizione del Carnevale di Manfredonia 2022: – € 8.000,00 in favore di ciascuna delle Associazioni dei carristi ovvero: Associazione artistico culturale “Noi del carnevale”, Associazione di cultura, arti e tradizioni “Compagnia del Carnevale”, Associazione Artistico culturale “Non solo arte”; in favore dell’Associazione Magicaboola di Manfredonia un contributo di € 1.500,00 come previsto nell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 639 del 08/06/2022; € 3.500,00 in favore dell’Associazione P.A.S.E.R. a titolo di rimborso delle spese sostenute per i servizi di sicurezza (ambulanze e protezione civile);

2. di assegnare in favore di ciascuno dei sei istituti comprensivi della Città un contributo di € 4.000,00 per la realizzazione (presso ciascun Istituto comprensivo) di un Laboratorio didattico – educativo per la realizzazione di costumi e maschere, al fine di tramandare i tratti culturali ed identitari del Carnevale di Manfredonia. “La Sfilata delle Meraviglie”, peculiarità decennale della kermesse sipontina che, visto il periodo coincidente con le vacanze, non ha potuto svolgersi nel corso degli eventi del Carnevale estivo 2022 e già non svoltasi nelle ultime due precedenti edizioni a causa della pandemia Covid–19;

3. di dare atto che è stata accertata la disponibilità della somma complessiva occorrente pari a € 53.000,00 sul Cap. PEG 4047 per l’esercizio 2022. [Atto] »

