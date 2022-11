Forza Italia Cerignola riparte da Federica Laguardia, nominata vice-coordinatrice

Cerignola (Fg), 9 novembre 2022 – Dopo l’ottimo risultato ottenuto all’ultimo appuntamento elettorale, Forza Italia Cerignola riparte dalla giovane avvocatessa Federica Laguardia, a cui va il prestigioso incarico di vice-coordinatrice.

“Cara Federica, al fine di proseguire nella nostra azione politica in Città, che ci ha visti impegnati nelle recenti elezioni riscontrando una significativa fiducia elettorale dei nostri concittadini che ha contribuito all’elezione a Montecitorio dell’amico Giandiego Gatta, ho il piacere di designarti quale vice-coordinatrice cittadina”. Così Antonio Grillo, il Coordinatore di FI- Cerignola.

“Un incarico che accetto con molta gratitudine e passione. Convinta che Forza Italia a Cerignola possa essere il riferimento di una nuova azione politica moderata e concreta”, scrive la neo vice-coordinatrice che aggiunge: ”Saremo aperti a chiunque abbia voglia di impegnarsi per la nostra Città”.

La vice-coordinatrice di Forza Italia Cerignola, Fiorella Laguardia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano:

SQ: Riparte Forza Italia a Cerignola, cosa ne pensa del buon risultato del suo partito e del centrodestra in Capitanata alle ultime elezioni politiche?

FL: Un rinnovato interesse della gente verso i valori ed i principi moderati, cristiani, europeisti, garantisti e liberali testimoniati da Forza Italia a cui mi onoro di appartenere. La Sinistra, sia a Cerignola che in Capitanata, ha perso il suo appeal non riuscendo ad interpretare le esigenze della popolazione. Il successo di Forza Italia e del Centrodestra a Cerignola come in Capitanata è dovuto sicuramente alla scelta di candidati radicati sul territorio e vicini alla gente. Lo testimonia il successo di Giandiego Gatta nella sfida diretta con il fortissimo candidato della Sinistra, vice presidente della Giunta Regionale e con deleghe di peso. Il radicamento personale sul territorio e la rinnovata organizzazione interna del mio partito sono stati certamente elementi fondamentali che hanno consentito all’On. Gatta di conquistare l’importante seggio alla Camera dei Deputati. Il raggiungimento di questo obiettivo, unitamente alla forte spinta dei rappresentanti regionali e provinciali e dell’intero coordinamento dei dirigenti del mio partito, hanno consentito la ripresa di un percorso, invero interrotto per poco tempo, ed il coinvolgimento fattivo di giovani e donne che concretamente intendono occuparsi del futuro delle nostre comunità e del nostro amato territorio.

SQ: Nel Paese sembra esserci una forte virata verso il centrodestra. Cosa ha portato gli elettori a scegliere la vostra coalizione?

FL: Certamente è significativo che, avuta la possibilità di votare dopo un bel po’ di anni, il popolo italiano abbia scelto nuovamente il centrodestra. La voglia di scegliere, finalmente, i propri rappresentanti in Parlamento e la scarsa capacità del centrosinistra di affrontare le gravi problematiche nazionali e proporne soluzioni credibili, a mio avviso, ha rappresentato la vera ragione della recentissima vittoria di un centrodestra compatto. Anche il ridimensionamento del risultato elettorale, ad esempio, della Lega, a fronte degli ottimi risultati raggiunti da Fratelli d’Italia e Forza Italia, costituisce, peraltro, espressione di un voto non più soltanto “di pancia” e soltanto contro il problema dell’immigrazione clandestina – da sempre cavallo di battaglia della politica leghista – bensì di un voto totalmente consapevole di una “delega” all’attuazione complessiva della politica di centrodestra.

SQ: Lei è una giovane donna, qual è il ruolo dei giovani in politica oggi?

FL: Penso davvero che, per le precipue difficoltà nazionali e territoriali, le nuove generazioni abbiano storicamente un’opportunità che non possono perdere. Apprezzare e coltivare gli insegnamenti adeguandoli – ove necessario – ai mutamenti sociali e generazionali rappresenta il compito, certamente difficile quanto ineludibile, di chi, come me, sente la responsabilità di profondere il massimo impegno per la crescita dei nostri territori. Sta ai giovani, ora, dimostrare di avere le competenze e la maturità giuste per essere utili in tal senso. Posso dire, da Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna, che quotidianamente riscontro un progressivo e positivo coinvolgimento delle giovani donne in politica.

SQ: Meloni prima giovane donna premier, cosa ne pensa?

FL: Alle qualità dei giovani ed all’esperienza maturata nel proprio lungo percorso politico, la Meloni aggiunge la qualità di essere donna e la capacità di essere pragmatica, risoluta, sensibile. Sono certa che riuscirà a guidare il Paese proponendo adeguate soluzioni ai gravi problemi, anche di ambito internazionale, che viviamo ormai da troppo tempo. Senza mai perdere di vista il valore aggiunto che solo la compattezza della coalizione di centrodestra può garantire.

SQ: Secondo lei quali saranno le risposte da parte del Governo per le molteplici criticità della terra di Capitanata?

FL: Essenzialmente la gente di Capitanata soffre molto il senso di insicurezza riveniente dalla ingombrante e diffusa presenza di attività delinquenziali. Tali attività bloccano il normale sviluppo culturale, imprenditoriale ed economico del nostro Territorio. Pertanto ritengo, a mio parere, che il Governo, anche e specialmente attraverso il lavoro dei nostri Parlamentari, saprà dare una risposta efficace alla richiesta delle nostre popolazioni.

SQ: Qual è la ricetta di Forza Italia e del centrodestra per tornare a governare la città e di cosa ha bisogno Cerignola?

FL: Sarei sciocca se pensassi di avere le soluzioni a tutte le difficoltà di Cerignola, Città poliedrica tanto nei suoi valori positivi e potenzialità quanto nelle sue problematiche. Direi che l’esempio nazionale deve rappresentare anche il nostro percorso a livello locale: una coalizione compatta, rappresentanti credibili, un’azione di governo consapevole e coraggiosa, zero politichese.

SQ: Progetti futuri.

FL: Lavorare per vedere Forza Italia con le altre forze politiche di Centrodestra al Governo della Città e per essere protagonisti del riscatto della nostra terra, di una migliore qualità di vita della nostra gente e del miglioramento delle condizioni femminili e giovanili. E’ chiaro che, per poter essere davvero efficaci, occorre quanto prima riuscire a delineare programmi e contenuti politici di coalizione da porre in essere e, anche sacrificando ciascuno le proprie legittime aspirazioni, ragionare in un’ottica superiore nell’esclusivo interesse della nostra comunità, consapevoli sempre che il complessivo progetto di governo di centrodestra è il migliore in questa prospettiva.

A cura di Gianluigi Cutillo, 9 novembre 2022