Il Comune di Manfredonia cerca due “Tecnici Ingegneri o Architetti esperti di opere pubbliche”

In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, con il presente avviso si intende preventivamente verificare la presenza di personale interno che abbia i requisiti e la disponibilità per l’assunzione dei citati incarichi, con riserva in caso di esito negativo di ricorrere a professionalità esterne.

Il Comune di Manfredonia ha candidato e ottenuto finanziamenti per diverse proposte progettuali sui diversi bandi attuativi del PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) e per l’attuazione delle quali ha la necessità di individuare due figure afferenti alla stessa categoria “Tecnici Ingegneri o Architetti esperti di opere pubbliche” in possesso di alta specializzazione e professionalità che possano sopportare ed affiancare, con apporti specialistici, gli uffici interni in attività di:

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:

essere già dipendente di ruolo del Comune di Manfredonia, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

non avere procedimenti penali pendenti e/o condanne penali anche non definitive a proprio carico;

non avere procedimenti disciplinari in corso;

non essere incorso in sanzioni disciplinari a proprio carico nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;

possedere la laurea in ingegneria o architettura ed iscritto al proprio albo professionale.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE – MODALITA’

Sulla base delle domande/manifestazioni pervenute e previa comparazione dei curricula saranno prescelte le figure che per titoli culturali e professionali, esperienza maturata, conoscenza del contesto e capacità di interazione, meglio risponda alle esigenze dell’ente.

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con separato provvedimento, e a seguito di colloquio finalizzato all’accertamento del possesso dei requisiti professionali, delle esperienze maturate e delle competenze specifiche adeguate alle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi finanziati con il PNRR.

La valutazione sarà effettuata tenendo conto:

Numero, durata e rilevanza di precedenti incarichi per attività similari quelle oggetto del presente avviso;

Titoli di studio, professionali, esperienze lavorative ed altri elementi utili a dimostrare la conoscenza di tematiche da affrontare.

Della chiusura dei lavori della Commissione, sarà data notizia attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione ed ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

La procedura del presente avviso di carattere comparativo non prevede la formazione di graduatorie di merito, né l’attribuzione di punteggi e la presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO L’incarico avrà la durata di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; L’incarico può comportare il riconoscimento degli incentivi tecnici nelle forme e modalità previste dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali che verranno raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente avviso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia.

I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura, ai sensi e nei limiti indicati nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

NORMA FINALE

Per informazioni, i candidati posso rivolgersi al Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia, ing. Giuseppe DI TULLO – tel 0884/519294 e mail: g.ditullo@comune.manfredonia.fg.it .

Il presente avviso è pubblicato all’albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, nonché nella sezione Area Dipendenti | Comune di Manfredonia del sito istituzionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in tutto o in parte, di non dare corso alla procedura oggetto del presente avviso, prima, durante o dopo la sua conclusione, a suo insindacabile giudizio, senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa in proposito.

IL DIRIGENTE 5° SETTORE

F.to – Ing. Giuseppe DI TULLO