Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Foggia: Francesco Barbaro è il nuovo direttore

FOGGIA – Cambio della guardia alla guida del comitato provinciale di Foggia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. A condurre il comitato foggiano infatti sarà per il prossimo triennio Francesco Barbaro che succede al direttoreuscente Michele Presutto. Il comitato foggiano per la Storia del Risorgimento si è segnalato per un’intensa attività di promozione dello studio della storia risorgimentale, che va dal congresso di Vienna del 1815 sino alla conferenza di Parigi che si concluse nel 1920 quando furono siglati gli accordi di pace che posero fine al Primo Conflitto Mondiale.

Nel corso degli anni, a partire dal 2014, il comitato foggiano ha promosso il ciclo “Lezioni di Storia”, presso l’Archivio di Stato di Foggia di piazza XX Settembre, e decine di eventi, dal vivo ed on line, coinvolgendo studiosi della storia di Capitanata come Michele Ferri, Raffaele Letterio, Massimiliano Monaco, il compianto Marcello Ariano, docenti universitari come Saverio Russo, Giuseppe Poli, Angelo Giuseppe Dibisceglia. Ad affiancare Barbaro alla guida del comitato provinciale ci sarà un comitato direttivo formato da Pasquale Bonnì, vicepresidente, Raffaele De Vivo, Michele Presutto, Massimiliano Monaco e Flora Bozza.

Fra gli obiettivi del neonato comitato direttivo vi è la ripresa in presenza del ciclo “Lezioni di Storia” presso il settecentesco Palazzo Filiasi di piazza XX Settembre dell’Archivio di Stato. Gli effetti della pandemia infatti hanno bloccato fra il 2020 ed il 2022 le lezioni di storia con il pubblico, sostituiti da incontri on line su facebook che hanno registrato però ognuno centinaia di presenze – e sono fruibili in rete per studiosi e appassionati digitando www.youtube.com/channel/UC78j3o5ju2HYWudksN4bDQ, oppure digitare su you tube la voce Risorgimento Foggia” – e consentito così di non spezzare un percorso avviato. Nonostante i limiti imposti dal covid però nell’ottobre dello scorso anno il comitato ha organizzato in pubblico a Lucera un convegno dal titolo “La Capitanata nel lungo Ottocento” che ha visto la presenza del presidente nazionale dell’Istituto Carmine Pinto, docente universitario autore di volumi di rilievo sull’unità nazionale come “La guerra per il Mezzogiorno”.

Docente di materie letterarie alla scuola secondaria Francesco Barbaro ha vinto, nella sezione tesi, nel 2001 la prima edizione del Premio Capitanata promosso dal Centro di Ricerca e Documentazione di San Severo è giornalista pubblicista ed ha all’attivo diverse pubblicazioni fra cui “Lucera la strage dimenticata”, “Carapelle ed Ordona un guerra tra poveri”, “La Capitanata nel Primo Dopoguerra. Biennio rosso e nascita dei Fasci di Combattimento”, “Roberto Curato, l’ingegnere bonificatore che sognava di trasformare il Tavoliere”.

Fra le iniziative messe già in cantiere dal nuovo direttivo del comitato foggiano per la storia del Risorgimento una serie di conferenze a Foggia, a Palazzo Filiasi, con le “Lezioni di storia” su argomenti vari come il brigantaggio post unitario in Capitanata, i bombardamenti su Foggia e provincia nei due conflitti mondiali, la stampa periodica in Capitanata da Vittorio Emanuele II a Mussolini, che vedranno gli interventi di studiosi Giuseppe Clemente, Tommaso Palermo e Michele Ferri. “Non è facile parlare di storia oggi, in una società che va di corsa ed è legatissima alle notizie che scorrono immediate sul web ma la storia è maestra di vita, come dicevano gli antichi romani e va quindi studiata, interpretata, onde sviluppare la passione per la storia nelle nuove generazioni non solo importante – sottolinea il neodirettore Barbaro – ma fondamentale per poter comprendere il nostro complesso presente e formare quelli che saranno i cittadini del futuro”.

