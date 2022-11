Manfredonia, padre Franco Moscone: “L’intervento è riuscito bene”

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/11/2022 – Per tutti, un messaggio da parte di padre Franco Moscone. “Carissimi tutti, l’intervento è riuscito bene ed il decorso è regolare. Credevo fosse una passeggiata, invece è una bella scalata col al termine un meraviglioso paesaggio: la guarigione. Casa Sollievo della Sofferenza è l’eccellenza del Gargano ed io come suo ospite-paziente sono serenissimo. Vi ringrazio di cuore uno per uno per la vicinanza e la preghiera che avverto forte: vera medicina. Il Signore vi benedica”. Lo riporta la pagina Facebook dell’ Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.