ANSA, 09 NOVEMBRE 2022. Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, hanno fatto tremare le Marche e il centro Italia.

La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un’altra di magnitudo 4 alle 7.12.

Sono state localizzate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese.

Secondo i dati aggiornati alle ore 11,00 rilasciati dall’Ingv, la sequenza sismica conta finora 51 scosse, l’ultima delle quali è avvenuta alle ore 10,55, di magnitudo 2.3. Le due scosse più forti, invece, sono state quella delle 7,07 e quella avvenuta pochi minuti dopo, alle ore 7,12, di magnitudo 4.0. Il terremoto è stato avvertito in un’area molto vasta lungo la costa adriatica, dal Friuli Venezia-Giulia alla Puglia.

“I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada”, racconta un abitante di Fano. Non ci sarebbero, secondo le prime informazioni, danni visibili sui palazzi ma ci sono fessurazioni e crepe in diverse abitazioni.