Zingaretti: ‘Domani firmerò le mie dimissioni’

Roma, 9 novembre 2022, (Ansa) – Domani mattina “firmerò le mie dimissioni”.

Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti durante la conferenza per il rapporto di fine mandato.

“Firmerò le mie dimissioni dopo l’intervento alla Corte dei Conti al decimo giudizio di parifica del rendiconto della Regione Lazio”, ha aggiunto Zingaretti.

“Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri. Io penso che in questo modo Conte rompe l’alleanza di centrosinistra che governa il Lazio, senza motivo, perché la Regione non ha mai autorizzato e mai autorizzerà nessun inceneritore. Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe Conte. Non serve che ce lo ricordi”. Lo ha detto Zingaretti, a margine del suo evento di fine mandato, in piazza di Pietra.

“L’assenza delle colleghe M5s” al rapporto di fine mandato di Zingaretti “è uno sgarbo istituzionale. E segna una rottura definitiva”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato candidato per la corsa a governatore del Lazio.

Al rapporto di fine mandato del Presidente uscente della Regione Nicola Zingaretti, le uniche assessore assenti sono le esponenti M5s Roberta Lombardi e Valentina Corrado. L’assessora Lombardi ha però riposto: “Sono assente giustificata. sto a Rimini. Anche perché non avrei motivo per non rivendicare i risultati di questo ultimo scorcio di legislatura. Oggi approviamo definitivamente come giunta anche il piano energetico regionale e il piano di transizione di Civitavecchia”, ha ribadito. (ANSA)