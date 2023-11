Adolescenza ed affettività: il Lions comincia dall’I.I.S.S. “Aldo Moro di Margherita di Savoia”

Il Lions Club Manfredonia Sipontum propone come nuovo tema di studio distrettuale la sensibilizzazione delle nuove generazioni a due dei grandi argomenti propri del mondo dell’adolescenza: l’educazione ad una sana affettività e quella a una serena accettazione del proprio aspetto.

“Adolescenza e affettività” e “Disastri di bellezza”saranno dunquegli items oggetto delle prossime due conferenze in programma a partire dal prossimo 16 novembre all’ I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia e poi all’I.I.S.S. “Galilei-Moro” di Manfredonia in cui professionisti operanti nella nostra regione si confronteranno con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado del territorio per discutere e relazionare su tematiche da sempre sensibili in una fascia di età particolarmente delicata come quella dell’adolescenza.

La Dott.ssa Zendoli, Psichiatra, Psicoterapeuta, consulente sessuale e consulente tecnico del tribunale di Foggia, sarà la prima relatrice all’Auditorium dell’Istituto di Margherita di Savoia, ospite della Dirigente Antonietta Lamacchia a cui il Presidente del Lions di Manfredonia, Pasquale Ricucci, fa un riconoscimento particolare: “(…) Desidero ringraziare i Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti (nei nostri progetti ndr.) per la sensibilità dimostrata e in particolare la Dirigente Anna Antonietta Lamacchia del “Moro”, prima a riconoscere la validità delle iniziative proposte dal Club Manfredonia Sipontum e ad adottarle in favore degli studenti dell’Istituto di Margherita da lei diretto. (…) Queste conferenze rappresentano solo la punta dell’iceberg delle attività che il Lions Club Manfredonia Sipontum, uno dei più attivi del distretto, realizza nel corso di un anno; a solo titolo di esempio, da settembre ad oggi ben cinque Istituti Superiori (il “Moro” Di Margherita di Savoia, il “Moro-Galilei”, il “Toniolo” e il “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia e il “Giordani” di Monte Sant’Angelo hanno adottato il Progetto “SELEGGO” da noi proposto e altri sono in procinto di adottarlo. Nel mese di novembre concluderemo la seconda edizione del service “ZAINO SOSPESO”, contro il caro scuola… a favore di studenti bisognosi (…); tra pochi giorni un medico oculista effettuerà, per conto del Club, screening gratuiti della vista agli studenti della Scuola Primaria di Zapponeta e Mattinata. Inoltre abbiamo creato dei punti di raccolta di occhiali usati (da rigenerare in specifiche strutture specializzate) nelle scuole di Margherita, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e in alcuni negozi di ottica che hanno voluto aderire ad una preziosa iniziativa in favore dei meno abbienti”.

Il successivo appuntamento del progetto del tema distrettuale sarà quindi “Disastri di Bellezza” e vedrà la relatrice , Dott.ssa Giusy Fatigato, Specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica, Dirigente Medico presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, incontrare i ragazzi di Manfredonia e Margherita per conferire e discutere con loro su temi e rischi della chirurgia estetica, disciplina e tecnica medica che ha come oggetto di applicazione la bellezza fisica, traguardo sempre più, ai nostri giorni, agognato da tanti…tantissimi adolescenti insoddisfatti del proprio aspetto esteriore: giovani trascinati dal sogno di un fisico perfetto, ispirato spesso da modelli sociali indotti, surreali e non rispettosi della fisicità e corporeità unica e speciale di ogni persona umana.