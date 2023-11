Asl FG, Cera: “Addetti al portierato costretti a lavorare fino a 6 notti di fila”

FOGGIA – “Costretti a fare turni di lavoro notturno anche per sei giorni consecutivi e in condizioni a dir poco inaccettabili: succede negli ospedali di Foggia, dove i dipendenti della ditta Cosmopol, che gestisce il servizio di portierato, sono ormai allo stremo. Una vicenda grave, in cui emergerebbe la violazione dei diritti dei lavoratori, mettendo a repentaglio la loro salute psicofisica. Le criticità più gravi sotto questo punto di vista le riscontriamo, in particolare, nei lotti di Cerignola 3 e Foggia 5 della Asl.

Per questo, ho scritto al presidente Emiliano, appellandomi alla sua sensibilità per un intervento netto a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e per ripristinare in tempi brevi condizioni dignitose per tutti. Ma non solo: ho anche depositato una richiesta di audizione urgente in Commissione del direttore generale della Asl per fare il punto su questa situazione che, a giudicare dai riscontri che stiamo avendo, risulta inaccettabile e preoccupante.

Perciò, attendo una risposta dal presidente della Giunta e aspetto anche l’audizione, continuando a seguire la vicenda con la massima attenzione”. Lo riporta una nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.