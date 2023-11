Bellomo: “Parole di Laforgia su primarie sinistra meritano approfondimento”

BARI – “L’allarme lanciato dall’avvocato penalista Michele Laforgia, secondo il quale le primarie della sinistra per la candidatura a sindaco di Bari potrebbero essere condizionate dal crimine organizzato, getta un’ombra sul futuro, ma va letto anche in maniera retrospettiva.

Non dimentichiamo che la candidatura del sindaco Decaro è passata proprio attraverso quello strumento che oggi è oggetto di una disamina, frutto evidentemente di un’esperienza maturata sul campo professionale, che arriva da un osservatorio non banale. Non sto certo dicendo che Decaro è stato scelto dalla criminalità, ma è evidente che parole così infuocate meritano un approfondimento e non vanno archiviate come espressione di chi non vuole partecipare a una gara che, evidentemente, ritiene truccata.

Se queste affermazioni, pontieri permettendo, trovassero riscontri concreti, saremmo costretti a riscrivere la storia istituzionale dell’intera città”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.