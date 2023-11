Foggia, tentata estorsione a imprenditore con metodo mafioso: parte il processo

FOGGIA – Inizierà il 7 marzo 2024 davanti ai giudici del Tribunale dauno il processo a 4 foggiani tra cui un esponente di primo piano della famiglia Francavilla, accusati a vario titolo di estorsione e tentata estorsione aggravati dalla mafiosità all’imprenditore Alessandro Antonio Zito per fatti che risalgono al 2012-2014. La parte offesa, socio unico della «Az ceramiche srl», è presidente della associazione antiracket ricostituita a gennaio 2022 e si è costituito parte civile con l’avv. Fabio Verile, come ha fatto anche la federazione antiracket e antiusura «Luigi e Aurelio Luciani» con l’avv. Andrea Petito.

Secondo l’accusa a Zito si tentò di imporre la fornitura di materiale edile; fu costretto a pagare mille euro mascherati da sponsorizzazione; e ad assumere una persona. I 4 imputati rinviati a giudizio dal gup di Bari Alfredo Ferraro che ha accolto la richiesta della Dda, sono Giuseppe Francavilla, 45 anni, volto noto alle cronache giudiziarie, a piede libero per questa vicenda ma di nuovo detenuto dal 30 novembre 2018 quando fu arrestato nel blitz «Decimazione» contro la mafia del pizzo (30 arresti), con successiva condanna a 12 anni per mafia e estorsione, per la quale pende il ricorso in Cassazione; i fratelli Alessandro e Valentino Aprile di 38 e 33 anni; e il padre Vincenzo Aprile di 60 anni, tutti imputati a piede libero.

