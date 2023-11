Inchiesta “Ossigeno”, Sannicandro indagato come “gestore” del sistema

FOGGIA – Il termine tecnico è “turbativa degli incanti”. Fuori dal gergo giudiziario, significa orientare l’assegnazione degli appalti pubblici. E quello che emerge dalle 374 pagine dell’ordinanza in cui il gip del Tribunale di Bari Giuseppe Battista riassume oltre quattro anni di indagini sembrerebbe un sistema di spartizione non esattamente trasparente dei lavori banditi dalla struttura commissariale per il dissesto idrogeologico in Puglia.

A capo della quale c’era Elio Sannicandro, fino a ieri anche direttore generale dell’agenzia regionale Asset e del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, cariche dalle quali è stato rimosso in seguito all’interdizione dai pubblici uffici disposta dal gip barese. Un’inchiesta partita dalle denunce alla Guardia di Finanza di Gianmario Conforti, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in alcuni dei lavori oggetto di indagine, dopo una conversazione con l’imprenditore di Lucera Antonio di Carlo che gli riferiva di contatti avuti con Sannicandro attraverso l’intermediazione di Sergio Schiavone, dipendente della sede di Roma del CONI, di cui l’ex commissario è stato per anni presidente del Comitato regionale pugliese.

Conforti racconta ai finanzieri di pressioni e di offerte di utilità ricevute dallo stesso Sannicandro, a conferma di un “sistema” che secondo i magistrati baresi trova riscontro nelle centinaia di intercettazioni riportate nell’ordinanza. Sannicandro respinge le accuse e ribadisce che chiarirà la sua posizione, anche in riferimento agli 8500 euro in contanti trovati in casa sua dai finanzieri e sequestrati al pari di altri 51mila euro su conti correnti a lui intestati.

Lo riporta rainews.it.