La Carovana della Prevenzione fa tappa a Manfredonia: visite gratuite

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da domani 10 novembre farà tappa a Manfredonia la Carovana della Prevenzione promossa e organizzata dalla Fondazione Susan G. Komen Italia.

I camper sosteranno dalle ore 08.30 alle ore 16.30 nella centrale Piazza del Popolo per effettuare gratuitamente visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno a donne non iscritte alle liste di screening della Regione Puglia.

Il prezioso momento di sensibilizzazione e di prevenzione, fondamentali per la lotta al tumore, è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione organizzativa della Uisp e al sostegno di altri importanti partner privati