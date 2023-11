Morta dopo cena in pizzeria: ipotesi avvelenamento da pesticida

AVELLINO – La donna morta il 31 ottobre dopo essere stata ricoverata due volte in ospedale per fortissimi dolori gastrointestinali dopo una cena in pizzeria potrebbe essere stata uccisa da un pesticida.

È l’ipotesi che si fa largo nell’indagine sulla morte di Gerardina Corsano, 45enne di Ariano Irpino (Avellino). Inizialmente si era fatta strada l’ipotesi di una possibile intossicazione alimentare a seguito di una serata in pizzeria trascorsa insieme al marito, Angelo Meninno, 52 anni, anche lui rimasto intossicato e dimesso dall’ospedale solo tre giorni fa. Ma gli accertamenti hanno escluso la presenza del botulino.