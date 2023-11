Step By Step: quando lo shopping incontra la moda di tendenza

Lasciatevi sedurre dalla selezione di Step By Step, dove ogni capo parla di una storia di moda lunga settant’anni, offrendo uno shopping total look che anticipa le tendenze e celebra la diversità di stili.

Inizialmente focalizzato sulle calzature per donne, uomini e bambini, Step By Step Shop ha ampliato il proprio orizzonte includendo nell’offerta abbigliamento, accessori e valigeria. Un’evoluzione che ha portato a una gamma di prodotti sempre più completa e aggiornata, arricchendosi ulteriormente con l’introduzione dell’e-commerce Wezzì, un passo avanti significativo nella strategia di espansione e innovazione dell’azienda.

Tutti i prodotti che fanno parte della proposta di Step By Step, dalle giacche alle sneakers, dai jeans ai pullover, sono selezionati con cura, ponendo sempre una particolare attenzione alla qualità, agli ultimi trend dell’ambito fashion e al Made in Italy, con tante soluzioni scarpe donna su Step By Step Shop. Molteplici, infatti, sono anche i marchi tra cui l’utente può scegliere. Alcuni esempi? Marella, New Balance, MaxMara, Liu Jo, Guess, Steve Madden, Armani Exchange, Albano e Cult.

I tre punti vendita di Lecce, diversi per offerta, superficie e posizione sono in grado di coniugare brand nazionali e internazionali. Il negozio di via B. Martello 27, ad esempio, è situato in una zona ad alta visibilità per lo shopping e per il turismo. Mentre quello di via L. Romano 55 è interamente dedicato alle donne che desiderano valorizzare la propria femminilità.

Step By Step ha dato forma ad un’esperienza che cambia radicalmente il tradizionale modo di fare shopping. I clienti, infatti, hanno la possibilità di scoprire gli articoli che figurano in catalogo in tutta la comodità del proprio divano di casa, ma anche presso i negozi fisici, vivendo un’esperienza fatta di proposte, consigli e suggerimenti.

E se ciò non bastasse, è possibile richiedere consulenze personalizzate, sia in store che a distanza, a seconda dei propri brand preferiti, della propria fisicità o dell’occasione d’uso. In questo modo, sarà possibile sfoggiare un outfit irripetibile in ogni momento della giornata.

Gli acquisti, che possono essere effettuati sia sull’e-commerce che in negozio fisico, vengono spediti direttamente a casa del cliente in tempi rapidi. In alternativa, possono essere ritirati presso il punto vendita preferito. Diverse sono anche le modalità di pagamento disponibili, incluse opzioni rateali.

Il calendario di Step By Step, infine, è regolarmente scandito da offerte uniche e promozioni esclusive. Senza scordare gli eventi speciali organizzati in negozio, sempre condivisi sui social network aziendali.