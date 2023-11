Una start up nel ricordo di Donato, picchiato a morte in discoteca

FOGGIA – Il Comune di Cerignola, in provincia di Foggia, ha realizzato un bando che stanzia cinquantamila euro per la creazione di start-up in ricordo di Donato Monopoli, il 25enne che ha perso la vita cinque anni fa dopo un’agonia di sette mesi a seguito di una rissa avvenuta in una discoteca a Foggia.

Per questa vicenda due persone sono già state condannate in primo grado.

Il bando è aperto agli under 36. Il sindaco Francesco Bonito sottolinea che Donato «era un ragazzo laborioso, desideroso di espandere la sua attività. Nell’imprenditoria vedeva realizzarsi una grande fetta del suo presente e del suo futuro, e vogliamo che questo percorso continui idealmente con i progetti che vedremo nascere nei prossimi mesi».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it