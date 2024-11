Derby e sfide cruciali, weekend decisivo per le ambizioni delle squadre

Nel girone H di Serie D, si prospetta un weekend intenso con una serie di incontri chiave sia in testa che in coda alla classifica. Archiviato il derby di Coppa tra Fidelis Andria e Casarano, vinto nel finale dai rossazzurri, entrambe le squadre si rituffano in campionato con forti motivazioni. La Fidelis Andria, galvanizzata dalle cinque vittorie consecutive sotto la guida di Giuseppe Scaringella, affronta l’Ischia al “Degli Ulivi” alle 14:30. Quarta in classifica, la squadra pugliese non può permettersi passi falsi: il podio dista appena un punto, e un successo contro l’Ischia – formazione con ambizioni di vertice ma finora altalenante – potrebbe segnare un passo importante verso i primi tre posti.

Non meno interessante sarà il derby salentino tra Nardò e Casarano, previsto alle 15:30 al “Giovanni Paolo II”. I neretini, attualmente all’ultimo posto utile per i playoff e appaiati alla Palmese, sfidano un Casarano imbattuto e determinato a mantenere il ritmo della capolista Nocerina. La Nocerina, dal canto suo, ospita il Martina al “San Francesco d’Assisi” (14:30) in una sfida che potrebbe consolidare il primato, con i rossoneri decisi a proseguire la serie positiva. Altra sfida pugliese di rilievo si gioca al “Miramare” tra Manfredonia e Gravina (inizio ore 15). I sipontini, fanalino di coda del girone, sono in cerca del primo successo con il nuovo allenatore Panarelli e di punti preziosi per lasciare l’ultima posizione. Gravina, attualmente a soli tre punti dal podio, scende in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e allontanare la zona playout.

A Matera, il debutto casalingo del tecnico Alfio Torrisi porterà ulteriore tensione alla sfida contro il Fasano, con entrambe le formazioni bisognose di punti per migliorare una situazione di classifica non semplice. La Virtus Francavilla, dopo quattro gare senza vittorie, cerca riscatto contro il Costa d’Amalfi, mentre il derby appulo-lucano tra Ugento e Palmese al “XXI Settembre-Franco Salerno” completa un quadro di sfide equilibrate. La giornata si chiude con l’incontro tra Brindisi e Angri e la partita al “Fittipaldi” tra Francavilla in Sinni e Real Acerrana. Il Brindisi, ancora a caccia di punti per uscire dai bassifondi, spera di risalire in classifica in un turno dove la lotta per la salvezza si fa più serrata. Un weekend ricco di emozioni e scontri diretti, dove ogni punto sarà decisivo per gli equilibri della classifica e per le ambizioni delle squadre di Serie D.

Lo riporta telesveva