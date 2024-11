PADOVA – È il giorno del dolore per la comunità di Sant’Angelo di Piove che oggi, sabato 9 novembre, dà l’ultimo saluto a Eleonora Chinello, morta a 14 anni (il 28 ottobre) in un incidente stradale mentre andava a scuola.

Chiesa gremita per le esequie, con tantissimi amici e conoscenti della famiglia che hanno preso posto tra i banchi già un’ora prima dell’inizio della cerimonia fissato per le 10.30.

Affollatissimo anche il sagrato all’arrivo della bara bianca ricoperta di rose, accolta da centinaia di persone.

All’uscita, una miriade di palloncini bianchi sono stati liberati in aria sulle note della canzone “Forever Young”. Giovane per sempre, come sarà Eleonora.

Il lutto cittadino

In paese il sindaco Guido Carlin ha proclamato il lutto cittadino: serrande dei negozi abbassate bandiere a mezz’asta dunque durante le esequie, in programma alle 10.30 nella chiesa arcipretale.

L’intero paese si stringe al dolore dei genitori Silvia e Massimiliano, della sorella Mariavittoria e del fratello Luigi.

Presenti anche tanti compagni di scuola dell’istituto Lazzari di Dolo (Venezia), ma soprattutto gli amici del paese e della parrocchia e i tanti che conoscono la famiglia per la sua attività di ristorazione.

La messa è anche trasmessa in streaming sul canale YouTube della parrocchia di Sant’ Angelo di Piove.

La tragedia

La mattina del 28 ottobre Eleonora è stata investita da un’auto mentre percorreva, alle 7.30, via San Polo a Sant’Angelo di Piove per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola.

Alla guida della Volksawagen Golf che ha travolto la ragazzina c’era D.P., 34enne di Campolongo Maggiore (Venezia), oggi indagato con l’accusa di omicidio stradale.

Ma l’inchiesta aperta dalla Procura sul decesso della 14enne vede anche un secondo nome iscritto nel registro degli indagati: è quello di Anna Maria Lamanna, 62enne dottoressa che quella mattina era a bordo dell’ambulanza e che non avrebbe soccorso a dovere Eleonora.

Si trova ora accusata di cooperazione in omicidio colposo, interruzione di pubblico servizio e omissione in atti d’ufficio.

Lo riporta ilgazzettino.it