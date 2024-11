Morto 18enne colpito alla testa da colpi d'arma da fuoco

Tragedia a Napoli, dove Arcangelo Correra, 18 anni, è morto dopo essere stato ferito gravemente alla testa da colpi di arma da fuoco. L’episodio, avvenuto questa mattina all’alba, intorno alle 5, ha sconvolto il quartiere e riacceso il dibattito sulla sicurezza in città.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito in circostanze ancora da chiarire e trasportato d’urgenza all’ospedale vecchio Pellegrini, dove i medici hanno subito valutato le sue condizioni come estremamente critiche. Nonostante i tentativi di salvarlo, Correra non ce l’ha fatta e il suo decesso è stato dichiarato poche ore dopo il ricovero.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i fatti e risalire ai responsabili di questo gesto violento. Il tragico evento ha suscitato dolore e rabbia nella comunità, già provata da recenti episodi di criminalità giovanile. L’intera comunità attende risposte e giustizia per la tragica fine di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti.

Lo riporta l’ANSA