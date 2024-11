FOGGIA – La Centrale Operativa 118 che gestisce le chiamate di soccorso in arrivo da tutto il territorio della provincia di Foggia è ufficialmente una struttura dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia.

Stamattina, 9 novembre, a Foggia, sono stati illustrati i passaggi del trasferimento e consegnate le nuove ambulanze acquistate con risorse regionali, alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, del Direttore Generale della ASL di Foggia Antonio Nigri, del Direttore Sanitario del Policlinico Riuniti di Foggia Leonardo Miscio, dell’Amministratore Unico di Sanitaservice Angelo Tomaro, del Direttore della Centrale Operativa 118 Stefano Colelli.

Istituita nel 1999 all’interno del Policlinico Riuniti di Foggia, la Centrale è transitata alle dipendenze dell’ASL di Capitanata dopo oltre 20 anni di attesa. Il trasferimento precede quello che riguarderà anche Policlinico e ASL di Bari.

Diversi gli adempimenti amministrativi collegati alla riorganizzazione, che vanno dall’aggiornamento dell’atto aziendale della ASL al trasferimento del personale, a cui è stata data facoltà di decidere se transitare in ASL o restare al Policlinico, oltre che dei beni e delle attrezzature.

L’immobile che attualmente ospita la Centrale Operativa è stato ceduto in comodato d’uso gratuito all’ASL di Foggia.

A transitare in ASL Foggia è stato quasi tutto il personale: 6 medici, 23 infermieri, 1 coordinatore infermieristico, 1 assistente amministrativo. Per coprire i posti vacanti previsti in pianta organica saranno avviate le relative procedure concorsuali.

“Mettiamo su strada da oggi le prime 10 delle nuove 26 ambulanze acquistate con risorse regionali – ha detto l’amministratore di Sanitaservice Tomaro – arrivando, così, a gestire un parco automezzi dell’ASL Foggia di 66 ambulanze complessive: i nuovi automezzi, dotati di strumentazione altamente tecnologica, sono destinati a implementare l’assistenza nelle postazioni di Emergenza Territoriale 118 e nelle postazioni medicalizzate fisse di Vieste e di Monte Sant’Angelo”.

