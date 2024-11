Sulle ali dell’entusiasmo per una vittoria “all’americana”( per punteggio e protagonista) contro Latina, la Cestistica Città di San Severo si reca a Livorno a meno di 72 ore dall’exploit contro i pontini.

Sulle ali dell’entusiasmo per una vittoria “all’americana”( per punteggio e protagonista) contro Latina, la Cestistica Città di San Severo si reca a Livorno a meno di 72 ore dall’exploit contro i pontini.

GLI AVVERSARI I labronici non sono in un buon momento di forma, reduci da due sconfitte consecutive (di cui una interna con la Virtus Roma con soli 40 punti a referto) ma vantano dieci punti in classifica ed un roster ricco di vecchie conoscenze e “bestie nere” per San Severo.

Agli ordini di Coach Campanella scendono in campo il play Venucci (in forte dubbio), le guardie Leonzio (top scorer dei suoi con 15 di media), Bonacini e del Testa, le ali Donzelli, Campori e Zahariev, l’ex Cepic ed i lunghi Vedovato e Paesano.

I NERI,ringalluzziti dal successo interno e dal nuovo innesto Bugatti, vorrebbero concludere la settimana in bellezza, magari con la prima velina rosa fuori casa. La classifica è sempre deficitaria ma il percorso di crescita è in continua ascesa e meriterebbe ulteriori gratificazioni!

GLI ARBITRI: CALELLA DANIELE di BOLOGNA (BO) e

CIERI ANTONIO di RAVENNA (RA)

PALLA A DUE ore 18.00 di domenica 10 novembre presso il PalaMacchia di Livorno. Diretta per abbonati LNP PASS