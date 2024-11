Manfredonia. Ieri sera, la città di Manfredonia ha reso omaggio a uno dei suoi più grandi sportivi: il campione di rally Giuseppe Bergantino. L’evento, tenutosi alla presenza del Sindaco Domenico la Marca e del Consigliere Comunale con delega allo sport e all’associazionismo locale, Nicola Mangano, è stato un momento di celebrazione e riflessione sulla straordinaria carriera di un pilota che ha portato in alto il nome della sua città natale.

“Giuseppe Bergantino rappresenta un modello per tutti i giovani che si avvicinano allo sport,” ha dichiarato Nicola Mangano. “Il suo percorso è una testimonianza di come il carisma, la concentrazione e, soprattutto, i sacrifici possano condurre a grandi traguardi. È fondamentale che i nostri ragazzi vedano in figure come la sua un esempio concreto di passione e impegno.”

Con una carriera costellata di successi, Bergantino è considerato una leggenda nel mondo del rally locale. Su 14 edizioni del celebre Rally Porta del Gargano, ha trionfato ben 10 volte, inclusa l’ultima vittoria conseguita a bordo della Skoda Fabia R5. “Ascoltare la storia di Giuseppe, conosciuto affettuosamente dai suoi tifosi come ‘Berga’, è stato emozionante,” ha aggiunto Mangano. “È l’incarnazione della dedizione e della perseveranza, qualità che lo hanno reso uno dei piloti più amati e rispettati.”

La scuderia di Bergantino, la New Jolly Motors guidata dal Presidente Pietro Bernaudo, è stata parte integrante del suo successo, sostenendolo durante le numerose competizioni in cui ha lasciato il segno. Durante la serata, il campione ha condiviso i ricordi e le radici della sua passione per le auto da rally. “Tutto è iniziato grazie a una nota officina meccanica della nostra città, la ‘Morlino’, che negli anni ’90 si trovava in via Maddalena,” ha raccontato Bergantino. “Parcheggiavano le auto da rally fuori dall’officina, e io, da bambino, correvo con la bici per andare a osservarle. È da quei momenti che la mia passione ha preso forma.”

Le parole di Bergantino hanno risuonato con forza tra i presenti, sottolineando come la passione possa nascere dai dettagli più semplici e crescere fino a diventare un motore potente capace di spingere verso traguardi incredibili. “Eventi come questi sono essenziali,” ha affermato Mangano, “perché ci ricordano l’importanza di coltivare i nostri talenti locali e dare loro il giusto riconoscimento. Giuseppe ha portato Manfredonia oltre i confini regionali e nazionali, dimostrando che la nostra città è una fucina di eccellenze.”

“Le strade diritte sono per le auto veloci, le curve sono per i piloti veloci” – parole del leggendario Colin McRae, che incarnano perfettamente lo spirito indomito di Giuseppe.

Un ringraziamento speciale è andato al campione per la sua dedizione e per essere un’ispirazione continua per le nuove generazioni. “Grazie, Giuseppe,” ha concluso Mangano, “per aver reso orgogliosa Manfredonia e per aver mostrato ai nostri giovani che con la passione e l’impegno, nulla è impossibile.”