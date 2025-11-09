Un improvviso malore ha costretto Angelo Branduardi a fermarsi alla vigilia del concerto previsto oggi, domenica 9 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il cantautore e compositore, 75 anni, è stato ricoverato in una struttura sanitaria della provincia di Varese, dove risiede, per una serie di accertamenti clinici.

Secondo quanto comunicato dal suo entourage, il malessere è sopraggiunto poco prima della partenza per la Capitale. Negli ultimi giorni l’artista avrebbe accusato sintomi di forte stanchezza, astenia e affaticamento, tali da indurre i medici a consigliare il ricovero in via precauzionale, così da capire l’origine dei disturbi e monitorare le sue condizioni di salute. Al momento Branduardi è sotto osservazione, in attesa degli esiti degli esami.

La tappa romana de Il Cantico rinviata a dicembre

La data romana del tour “Il Cantico”, dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, era fissata per oggi, 9 novembre, alle ore 18, nella prestigiosa Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

A seguito del malore e del conseguente ricovero, l’organizzazione ha annunciato lo slittamento del concerto al 26 dicembre 2025, sempre alle 18 e nella stessa sala. L’Auditorium ha parlato di “problemi di salute con conseguente ricovero ospedaliero” alla base della decisione, sottolineando il carattere prudenziale del rinvio e la volontà di garantire all’artista il tempo necessario per recuperare le energie.

Cosa succede ai biglietti: validità e rimborsi

I biglietti acquistati per lo spettacolo del 9 novembre restano validi per la nuova data di Santo Stefano. Chi preferisce non attendere o non potrà essere presente il 26 dicembre, potrà chiedere il rimborso.

Lo riporta fanpage.it.