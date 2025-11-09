Angiola (Avanti Popolari con Decaro): «Da Foggia una visione chiara per la Capitanata e per la Puglia che verrà»

FOGGIA – Una sala gremita, un clima da cantiere politico più che da semplice appuntamento elettorale e la sensazione, per chi c’era, che da Foggia stia prendendo forma un progetto destinato a segnare i prossimi anni della Puglia. È in questo contesto che il professor Nunzio Angiola, candidato al Consiglio regionale con la lista Avanti Popolari con Decaro, racconta la sua partecipazione alla presentazione del programma di Antonio Decaro nel capoluogo dauno.

«Ho avvertito, con emozione autentica, che sta nascendo qualcosa di importante per la nostra terra – spiega Angiola –. Non un libro dei sogni, non la promessa di miracoli, ma un progetto fondato su metodo, visione e coraggio. Una Puglia che si prende cura di tutti: di ogni persona, di ogni territorio, di ogni fragilità».

Al centro dell’incontro foggiano, una visione che mette la Capitanata in posizione di piena protagonista, non più periferia ma cerniera strategica della regione.

Le cinque sfide: la Capitanata al centro del programma Decaro

Angiola sintetizza in cinque grandi assi le sfide lanciate da Decaro e che vedono direttamente coinvolto il territorio foggiano.

1. Puglia Innovation Valley

La prima sfida è quella di una “Puglia Innovation Valley”: una regione capace di connettere davvero università, imprese e istituzioni. Per la Capitanata il riferimento diretto è l’Università di Foggia, chiamata a essere motore di ricerca, competenze e sviluppo.

L’obiettivo è creare lavoro di qualità e trattenere i giovani, puntando su:

parchi dell’innovazione e trasferimento tecnologico

digitalizzazione e transizione green

biotech e industria 5.0

Non solo slogan, ma – sottolinea Angiola – «strumenti concreti per costruire un’economia fondata sul sapere e sul merito».

2. Sanità prossima e digitale

Il secondo pilastro è una sanità “prossima e digitale”, pubblica, umana e moderna. Decaro propone un sistema che riduca le disuguaglianze e avvicini le cure alle persone:

Case della Comunità e medicina territoriale rafforzata

telemedicina e assistenti digitali per non lasciare soli i pazienti fragili

centro unico di prenotazione regionale e fascicolo sanitario elettronico interoperabile

ospedali e strutture convenzionate che possano effettuare visite anche in fascia serale, fino alle 23, per ridurre drasticamente le liste d’attesa

Una rivoluzione organizzativa che, nelle intenzioni, deve pesare in modo particolare su territori come Foggia e provincia, dove il diritto alla salute sconta ancora difficoltà di accesso e lunghe distanze.

3. Scuola di comunità

Terza sfida: una “Scuola di comunità” che torni a essere il vero presidio sociale dei territori più fragili.

Il modello illustrato da Decaro prevede:

scuole aperte tutto il giorno , non solo nelle ore delle lezioni

laboratori per famiglie e attività educative extrascolastiche

sportelli di ascolto e osservatori contro la dispersione scolastica

«La scuola deve tornare il cuore pulsante delle comunità, soprattutto nei comuni più fragili della Capitanata», ricorda Angiola, sottolineando il ruolo educativo e sociale degli istituti in aree interne, Monti Dauni e Gargano.

4. Puglia Acqua Futura

Il quarto asse è dedicato a una delle emergenze più delicate per il futuro della regione: l’acqua.

Nel capitolo “Puglia Acqua Futura” il programma di Decaro propone:

collegamento tra il Liscione e il potabilizzatore di Finocchito

diversificazione delle fonti idriche e riduzione delle perdite di rete

riutilizzo fino a 15 milioni di metri cubi l’anno di acqua affinata dal solo depuratore di Foggia

adozione di un Digital Twin dell’acqua, un gemello digitale per monitorare in tempo reale la rete e gestire in modo intelligente una risorsa vitale, soprattutto per l’agricoltura

Una strategia che intreccia innovazione e sostenibilità, pensata per dare sicurezza a cittadini, imprese e mondo agricolo, specie in un’area come la Capitanata, da sempre “granaio d’Italia” ma sempre più esposta agli effetti della crisi climatica.

5. Filiera Agricoltura Puglia

Infine, la sfida della “Filiera Agricoltura Puglia”: un modello che punta su cooperazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Le direttrici indicate:

valorizzazione del marchio “Prodotto in Puglia”

investimenti in formazione, ricerca e infrastrutture di prossimità

sostegno all’ industria della trasformazione agroalimentare

strumenti per rafforzare le filiere e dare slancio competitivo al mondo agricolo

«È un messaggio fortissimo per la Capitanata – osserva Angiola – che può e deve tornare protagonista del futuro agricolo della Puglia».

Fragilità come opportunità: la Puglia che non lascia nessuno indietro

Tra i passaggi che il candidato di Avanti Popolari con Decaro definisce «più belli e significativi», c’è quello in cui Decaro parla delle fragilità non come limite, ma come occasione di innovazione: «Le fragilità – ha ricordato – non sono un limite, ma un’occasione per innovare e trovare nuove soluzioni».

Per Angiola, questa frase racchiude «l’anima del progetto politico» e motiva la sua scelta di schierarsi al fianco dell’ex sindaco di Bari:

«In questa Puglia che vogliamo costruire insieme, le periferie come i Monti Dauni e il Gargano diventano centri, i ritardi diventano opportunità, le ferite diventano futuro».

La Capitanata, nella visione illustrata a Foggia, non è più “terra di margine”, ma cerniera strategica:

tra Nord e Sud della regione

tra Adriatico e Tirreno

tra innovazione e tradizione

«Da Foggia parte una sfida bellissima»

Per Angiola, la giornata foggiana segna un punto di svolta:

«Il programma di Antonio Decaro mette finalmente anche Foggia e il suo territorio al centro della visione regionale: dall’acqua alla sanità, dalla scuola al lavoro, dall’agricoltura all’innovazione».

Da qui la convinzione che proprio dalla Capitanata possa ripartire la spinta per rimettere in moto l’intera regione:

«Oggi da Foggia è partita una sfida bellissima: rimettere in moto la Puglia, a partire dalla Capitanata, con serietà, competenza e concretezza».

Un trittico – Serietà. Competenza. Concretezza. – che Angiola sceglie anche come sintesi del proprio impegno:

«Sono pronto, con orgoglio e senso di responsabilità, a dare il mio contributo per portare questa visione nei territori della Capitanata» conclude il professore, legando la sua candidatura al Consiglio regionale a un progetto che rivendica come “inclusivo e profondamente radicato” nelle esigenze reali delle comunità pugliesi.

Prof. Nunzio Angiola

Candidato al Consiglio Regionale della Puglia

Lista “Avanti Popolari con Decaro”