BITONTO – Una passeggiata di fine giornata si è trasformata in tragedia per Anna, 79 anni, travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava corso Vittorio Emanuele, nella frazione di Palombaio, alla periferia di Bitonto (Bari).

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. La donna stava attraversando la strada quando è stata centrata da una vettura guidata da un 37enne residente nella vicina frazione di Mariotto. L’impatto è stato violentissimo: la pensionata è finita sull’asfalto riportando gravissimi politraumi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza del 118 e la polizia locale. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per la 79enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul luogo dell’investimento, senza mai riprendere conoscenza.

Il conducente fugge e poi si costituisce

Secondo una prima ricostruzione degli agenti, l’automobilista non si sarebbe fermato immediatamente dopo l’incidente. Solo quasi un’ora più tardi il 37enne si è presentato al comando della polizia locale dichiarando di essere lui alla guida del veicolo che aveva investito la donna.

Ai vigili, l’uomo avrebbe riferito di non essersi accorto della presenza dell’anziana al centro della carreggiata. Saranno ora gli accertamenti tecnici, i rilievi sul manto stradale e le eventuali immagini di videosorveglianza a chiarire con esattezza dinamica, velocità e condizioni in cui è avvenuto l’investimento.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre per l’automobilista si profila l’ipotesi di omicidio stradale: la procura dovrà valutare la sua posizione complessiva, anche alla luce del lasso di tempo passato prima che decidesse di costituirsi.

Il cordoglio del sindaco: «Dolore, angoscia, smarrimento»

La notizia ha scosso profondamente Palombaio e l’intero territorio di Bitonto. Sui social il sindaco Francesco Paolo Ricci ha affidato a un post il cordoglio dell’amministrazione e della città, parlando di momento di dolore e di sgomento per una perdita che colpisce non solo la famiglia, ma l’intera comunità.

Il primo cittadino ha invitato i cittadini a stringersi attorno ai figli, alle figlie, ai nipoti e ai familiari di Anna, ricordata come una donna mite, benvoluta e simbolo di una generazione che ha visto crescere il quartiere passo dopo passo.

In queste ore parenti, vicini di casa e conoscenti stanno portando sostegno e vicinanza alla famiglia, mentre davanti all’abitazione dell’anziana e lungo corso Vittorio Emanuele sono comparsi fiori e biglietti di addio.

Corso Vittorio Emanuele è una delle arterie centrali di Palombaio, percorsa ogni giorno da residenti, famiglie e anziani. Proprio per questo la tragedia ha colpito con ancora maggiore forza: una strada di paese, che dovrebbe essere luogo di socialità e di incontri, si è trasformata in scena di un dramma improvviso e irreparabile.

Da tempo, in molte zone del territorio bitontino residenti e comitati sollevano il tema della sicurezza stradale, denunciando attraversamenti poco sicuri, scarsa illuminazione in alcuni tratti e l’eccessiva velocità di auto e moto. In particolare le frazioni, come Palombaio e Mariotto, lamentano una condizione di vulnerabilità per pedoni e ciclisti, spesso costretti a muoversi su carreggiate strette e prive di adeguata protezione.

La tragedia di Anna riporta con forza al centro del dibattito la necessità di interventi strutturali: più controlli, attraversamenti ben segnalati, campagne mirate di sensibilizzazione alla guida prudente.

Lo riporta l’Ansa Puglia.