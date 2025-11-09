Edizione n° 5879

Home // Cronaca // Castelluccio dei Sauri, rottura improvvisa della condotta: disagi idrici in paese, autobotte in Piazza Cavour

AUTOBOTTE Castelluccio dei Sauri, rottura improvvisa della condotta: disagi idrici in paese, autobotte in Piazza Cavour

I disagi risultano più evidenti negli edifici privi di autoclave e serbatoio di riserva, o dove la capacità di accumulo risulta insufficiente a coprire le ore di interruzione

Monte Sant’Angelo, rottura di una condotta idrica: tecnici AQP al lavoro per il ripristino del servizio

Rottura condotta - Fonte Immagine non riferita al testo: osservatoriooggi.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) – Una rottura improvvisa e imprevedibile della condotta di adduzione al serbatoio che serve l’abitato di Castelluccio dei Sauri sta causando in queste ore problemi all’erogazione idrica nel centro del paese. Lo comunica Acquedotto Pugliese, precisando che in diverse zone si stanno registrando cali di pressione e, in alcuni casi, completa mancanza d’acqua.

Il guasto si è verificato nella mattinata di oggi, 9 novembre 2025, in agro di Castelluccio dei Sauri, lungo la condotta principale che alimenta il serbatoio cittadino. L’impianto rifornisce l’intero abitato e l’interruzione ha reso necessario un intervento urgente delle squadre tecniche di AQP, immediatamente mobilitate sul posto per individuare con precisione il punto di rottura e procedere alla riparazione.

Per attenuare i disagi e garantire comunque un minimo approvvigionamento alla popolazione, in accordo con l’amministrazione comunale è stata predisposta un’autobotte in Piazza Cavour, a disposizione dei residenti delle aree maggiormente colpite dalla sospensione del servizio. I cittadini possono recarsi con contenitori idonei per rifornirsi di acqua potabile nelle ore di interruzione.

Secondo quanto comunicato da Acquedotto Pugliese, l’intervento in corso è particolarmente delicato, sia per la posizione della condotta sia per il tipo di danno subito dall’infrastruttura. I tecnici sono al lavoro ininterrottamente con l’obiettivo di ripristinare il regolare servizio entro la tarda serata di oggi, 9 novembre 2025, salvo imprevisti legati all’andamento del cantiere.

I disagi risultano più evidenti negli edifici privi di autoclave e serbatoio di riserva, o dove la capacità di accumulo risulta insufficiente a coprire le ore di interruzione. In questi casi la mancanza d’acqua può manifestarsi in maniera più prolungata, soprattutto ai piani alti dei fabbricati e nelle fasce orarie di maggiore consumo.

