Cuore grande Manfredonia: boom di adesioni al weekend per la ricerca sui tumori

Manfredonia. Si è concluso con largo anticipo il weekend solidale organizzato a Manfredonia a sostegno dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La risposta della città è stata, ancora una volta, straordinaria: alle ore 12.00 di domenica tutte le scatole di cioccolatini messe a disposizione per la raccolta fondi erano già terminate, poco prima che arrivassero le prime gocce di pioggia.

A tracciare un bilancio più che positivo dell’iniziativa è il professor Rosario Facciorusso, referente AIRC per la città di Manfredonia, che esprime profonda gratitudine per la grande partecipazione dei cittadini:

«Sono profondamente commosso dalla straordinaria risposta della mia città. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dato un contributo importante a favore della ricerca nella lotta contro i tumori.»

Il ruolo dell’Istituto Toniolo e del dirigente Iannelli

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla “grande famiglia” dell’Istituto Toniolo, che da tempo rappresenta un punto di riferimento per queste iniziative solidali.

«In primis – sottolinea Facciorusso – desidero ringraziare l’Istituto Toniolo e il dirigente scolastico prof. Iannelli, che mi offre sempre la possibilità di avere uno spazio all’interno della “mia scuola” per la prevendita. Senza questo supporto sarebbe molto più difficile organizzare con efficacia la raccolta fondi.»

La collaborazione con il mondo della scuola, infatti, consente di sensibilizzare non solo le famiglie, ma anche tanti giovani sul tema della ricerca scientifica e della prevenzione.

Lions Manfredonia Host in prima linea

Altro protagonista del weekend solidale è stato il Lions Club Manfredonia Host, presente con impegno e partecipazione nella serata di sabato al gazebo allestito per l’occasione.

«Un sentito grazie – aggiunge Facciorusso – va ai Lions Manfredonia Host per la grande partecipazione di sabato sera. Li ringrazio non solo per il contributo concreto, ma anche per la sensibilità dimostrata verso un tema così delicato e importante.»

La “squadra” dei collaboratori

Dietro il successo dell’iniziativa c’è anche il lavoro di una piccola ma instancabile squadra di collaboratori, che il referente AIRC non dimentica di citare:

«Un grazie speciale va alla mia grande squadra, senza la quale nulla di tutto questo sarebbe possibile: Matteo, Egidio, Donato, mia figlia Antonia e la mia nipotina Chiara. Il loro impegno, la loro presenza costante e il loro entusiasmo sono per me un sostegno fondamentale.»

L’appello per i prossimi appuntamenti

Il weekend solidale si chiude dunque con un bilancio decisamente positivo, ma anche con uno sguardo già rivolto al futuro.

«Grazie Manfredonia! – conclude Facciorusso – Vi aspetto sempre così numerosi anche per i prossimi appuntamenti dedicati alla ricerca e alla lotta contro i tumori. La vostra generosità è una speranza concreta per il futuro di tanti pazienti.»