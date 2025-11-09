Derby della Mole, il Toro ferma la Juventus 0-0. Il confronto tra il cerignolano Colucci e Spalletti

Finisce 0-0 il derby della Mole tra Juventus e Torino, giocato ieri sera all’Allianz Stadium. Una partita intensa, combattuta, che consegna ai granata un punto prezioso e regala al cerignolano Leonardo Colucci una serata da incorniciare: il tecnico, in panchina al posto dello squalificato Marco Baroni, ha guidato il Toro con personalità in una delle sfide più sentite della stagione.

La Juventus ha provato a fare la partita, ma il Torino ha saputo chiudere gli spazi e difendere con ordine, portando a casa uno 0-0 che pesa soprattutto sul piano mentale. Per Colucci, alla prima da “titolare” in un derby della Mole, si tratta di un passaggio significativo in una carriera già importante nel calcio professionistico.

Nato e cresciuto a Cerignola, con un passato da centrocampista anche nella squadra gialloblù negli anni Novanta, Colucci non ha mai nascosto il proprio legame con la città ofantina, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Ieri, dalla panchina dell’Allianz Stadium, quel filo con Cerignola è sembrato ancora più evidente.

Se in campo la gara si è chiusa senza reti, nel post partita non sono mancati momenti di tensione. Come riportato anche dal portale specializzato Rompipallone, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti si è lamentato per un episodio verificatosi nel finale di gara, relativo a un comportamento di un giocatore granata nei pressi della panchina.

Spalletti ha spiegato di aver fatto un’osservazione proprio a Leonardo Colucci, ricordando come tra i due esista un rapporto di lunga data, ma senza nascondere il fastidio per il gesto incriminato: secondo il tecnico juventino, un calciatore del Torino avrebbe finto per due volte di restituire il pallone su una rimessa laterale, per poi tirarsi indietro. Un atteggiamento giudicato poco sportivo dall’allenatore di Certaldo, che nel dopo gara non ha esitato a sottolinearlo davanti ai microfoni. Ne è scaturito un accenno di confronto a bordocampo tra i due tecnici, con toni comunque contenuti ma sufficienti a far parlare di “caos” nel dopo partita. A fare da cornice, l’inevitabile nervosismo di un derby chiuso sullo 0-0, con la Juventus fermata in casa e il Torino che, al contrario, può leggere il risultato come un segnale di solidità.

Nel complesso, la serata resta da ricordare per Leonardo Colucci e per Cerignola. Il tecnico cerignolano ha tenuto testa alla Juventus di Spalletti in uno stadio esigente come l’Allianz, portando a casa un pareggio di prestigio e dimostrando, ancora una volta, la propria crescita in panchina.

Per la città ofantina, vedere un proprio concittadino protagonista nel derby della Mole – in mezzo a tensioni, tattica e grande calcio – è motivo di orgoglio. E lo 0-0 di ieri, al di là del risultato, entra nella storia personale di Colucci come una delle tappe più significative del suo percorso.