Edizione n° 5880

BALLON D'ESSAI

PAPPALARDO // Pesca del rossetto, l’allarme di Pappalardo: “Piano di produzione a rischio, così si condannano i pescatori di Manfredonia”
9 Novembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

CIOCIOLA // Omicidio Giuseppe Ciociola, stop al processo: la difesa di Rendina ricusa la Corte d’Assise
8 Novembre 2025 - ore  19:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // E’ notte fonda per il Foggia. Crollo allo Zac contro il Benevento

CROLLO E’ notte fonda per il Foggia. Crollo allo Zac contro il Benevento

Pessimo esordio per Barilari

FOGGIA BENEVENTO - 0-3

Crollo rossonero allo Zac, contro il Benevento - Ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Benevento passeggia allo Zaccheria: Foggia travolto 3-0, è crisi nera

FOGGIA – La cura Barilari, almeno per ora, non funziona. Alla prima in campionato del nuovo tecnico rossonero, subentrato in settimana a Delio Rossi, il Foggia affonda in casa contro un Benevento solido, cinico e sempre più lanciato nelle zone nobili del girone C. Allo “Zaccheria” finisce 0-3 per la squadra di Auteri, in una serata gelida sugli spalti e nel cuore dei tifosi: meno di mille spettatori assistono a un’altra prova opaca dei satanelli, ora penultimi in classifica. SportyTrader+1

Primo tempo: Foggia in dieci e partita in salita

L’avvio è prudente da entrambe le parti: il Benevento tiene il pallino del gioco, il Foggia prova a coprirsi e a ripartire, ma fatica a rendersi davvero pericoloso. L’episodio che spacca la gara arriva attorno alla mezz’ora: Rizzo interviene in ritardo, l’arbitro inizialmente opta per un cartellino “leggero”, poi richiamato dal VAR rivede l’azione e decide per il rosso diretto. Rossoneri in dieci e piano partita da riscrivere in corsa.

Con l’uomo in più, i sanniti alzano il baricentro, occupano stabilmente la metà campo avversaria e iniziano a far girare palla con pazienza, costringendo il Foggia a un lungo affanno difensivo. I pugliesi si aggrappano alle chiusure dei centrali e qualche uscita del portiere per tenere lo 0-0 fino all’intervallo, ma la sensazione è che il muro sia destinato a crollare.

Ripresa: Tumminello e Mignani chiudono i giochi in cinque minuti

La seconda frazione è una sentenza rapida. In apertura di ripresa il Benevento affonda con decisione e trova subito il vantaggio: Tumminello riceve in area dopo un’azione manovrata, protegge palla e insacca, sfruttando anche la superiorità numerica che allarga le maglie difensive rossonere.

Il Foggia accusa il colpo e non fa in tempo a riorganizzarsi che arriva anche il raddoppio: stavolta è Mignani a firmare il 2-0, chiudendo una trama offensiva che taglia in due la retroguardia di casa. Due fiammate in pochi minuti e partita praticamente indirizzata, con i padroni di casa che non danno mai la sensazione di poter riaprire il risultato.

Nemmeno l’espulsione di Mehic, cacciato per doppia ammonizione, riesce a rimettere in discussione l’inerzia del match. Il Benevento resta in dieci uomini ma continua a gestire senza affanni, forte del doppio vantaggio e di una struttura di squadra più equilibrata. Auteri sistema i suoi con maggiore copertura, ma senza rinunciare del tutto a ripartire. Nel finale, quasi a certificare la notte fonda dei satanelli, arriva anche il colpo del definitivo ko: all’88’ Talia chiude un contropiede ben orchestrato e firma il 3-0 che mette il sigillo sulla serata giallorossa. SportyTrader

Il punteggio è pesante, ma forse ancora più pesante è la fotografia del momento: Foggia penultimo, con una striscia negativa che sembra non avere fine e una squadra ancora alla ricerca di identità, automatismi e carattere. I fischi (pochi ma sonori) dei presenti al triplice fischio raccontano la frustrazione di una piazza che vede la classifica farsi sempre più minacciosa giornata dopo giornata. Per il Foggia e per Barilari, al contrario, la corsa è innanzitutto contro il tempo: servirà una scossa immediata, sul piano mentale prima ancora che tattico, per provare a invertire una rotta che oggi porta dritta verso il baratro.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO