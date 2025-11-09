Il Benevento passeggia allo Zaccheria: Foggia travolto 3-0, è crisi nera

FOGGIA – La cura Barilari, almeno per ora, non funziona. Alla prima in campionato del nuovo tecnico rossonero, subentrato in settimana a Delio Rossi, il Foggia affonda in casa contro un Benevento solido, cinico e sempre più lanciato nelle zone nobili del girone C. Allo “Zaccheria” finisce 0-3 per la squadra di Auteri, in una serata gelida sugli spalti e nel cuore dei tifosi: meno di mille spettatori assistono a un’altra prova opaca dei satanelli, ora penultimi in classifica. SportyTrader+1

Primo tempo: Foggia in dieci e partita in salita

L’avvio è prudente da entrambe le parti: il Benevento tiene il pallino del gioco, il Foggia prova a coprirsi e a ripartire, ma fatica a rendersi davvero pericoloso. L’episodio che spacca la gara arriva attorno alla mezz’ora: Rizzo interviene in ritardo, l’arbitro inizialmente opta per un cartellino “leggero”, poi richiamato dal VAR rivede l’azione e decide per il rosso diretto. Rossoneri in dieci e piano partita da riscrivere in corsa.

Con l’uomo in più, i sanniti alzano il baricentro, occupano stabilmente la metà campo avversaria e iniziano a far girare palla con pazienza, costringendo il Foggia a un lungo affanno difensivo. I pugliesi si aggrappano alle chiusure dei centrali e qualche uscita del portiere per tenere lo 0-0 fino all’intervallo, ma la sensazione è che il muro sia destinato a crollare.

Ripresa: Tumminello e Mignani chiudono i giochi in cinque minuti

La seconda frazione è una sentenza rapida. In apertura di ripresa il Benevento affonda con decisione e trova subito il vantaggio: Tumminello riceve in area dopo un’azione manovrata, protegge palla e insacca, sfruttando anche la superiorità numerica che allarga le maglie difensive rossonere.

Il Foggia accusa il colpo e non fa in tempo a riorganizzarsi che arriva anche il raddoppio: stavolta è Mignani a firmare il 2-0, chiudendo una trama offensiva che taglia in due la retroguardia di casa. Due fiammate in pochi minuti e partita praticamente indirizzata, con i padroni di casa che non danno mai la sensazione di poter riaprire il risultato.

Nemmeno l’espulsione di Mehic, cacciato per doppia ammonizione, riesce a rimettere in discussione l’inerzia del match. Il Benevento resta in dieci uomini ma continua a gestire senza affanni, forte del doppio vantaggio e di una struttura di squadra più equilibrata. Auteri sistema i suoi con maggiore copertura, ma senza rinunciare del tutto a ripartire. Nel finale, quasi a certificare la notte fonda dei satanelli, arriva anche il colpo del definitivo ko: all’88’ Talia chiude un contropiede ben orchestrato e firma il 3-0 che mette il sigillo sulla serata giallorossa. SportyTrader

Il punteggio è pesante, ma forse ancora più pesante è la fotografia del momento: Foggia penultimo, con una striscia negativa che sembra non avere fine e una squadra ancora alla ricerca di identità, automatismi e carattere. I fischi (pochi ma sonori) dei presenti al triplice fischio raccontano la frustrazione di una piazza che vede la classifica farsi sempre più minacciosa giornata dopo giornata. Per il Foggia e per Barilari, al contrario, la corsa è innanzitutto contro il tempo: servirà una scossa immediata, sul piano mentale prima ancora che tattico, per provare a invertire una rotta che oggi porta dritta verso il baratro.