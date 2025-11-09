Foggia, arriva la “macchina mangiaplastica”: la battaglia di AttiVisti foggiani diventa realtà

FOGGIA – Dopo anni di solleciti, richieste formali e pressing civico, la “macchina mangiaplastica” è finalmente realtà anche a Foggia. L’apparecchiatura, destinata alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in plastica, è stata installata all’interno della Villa Comunale, come stabilito da una recente determina pubblicata sull’Albo pretorio del Comune.

Il macchinario è stato ottenuto grazie a un bando finanziato con fondi del PNRR – Ambiente, che prevedeva la possibilità per i Comuni italiani di dotarsi di sistemi incentivanti per la raccolta differenziata della plastica, articolato in quattro finestre temporali: 2021, 2022, 2023 e 2024. Il Comune di Foggia ha partecipato alla finestra del 2023, durante la gestione commissariale, risultando poi beneficiario del contributo.

Per l’associazione “AttiVisti foggiani” questo risultato rappresenta il coronamento di un percorso iniziato anni fa. Per ben tre anni, infatti, il gruppo civico ha inviato al Municipio PEC specifiche per chiedere all’ente di aderire al bando e cogliere l’opportunità di dotare la città di questo strumento di contrasto all’inquinamento da plastica.

Nel 2023 l’associazione, insieme al sodalizio “La Società Civile”, ha protocollato una nuova richiesta indirizzata agli uffici comunali, riscontrando questa volta un’apertura concreta. Da lì l’iter amministrativo che ha portato, a dicembre 2023, alla vittoria del bando e al riconoscimento di Foggia come Comune beneficiario del finanziamento.

Il valore complessivo dell’intervento è di circa 29.500 euro, cifra che comprende l’acquisto e la posa in opera della macchina mangiaplastica. Si tratta di un sistema che, se correttamente messo “in rete”, potrebbe rappresentare un tassello importante nelle politiche locali di gestione dei rifiuti e di sensibilizzazione ambientale.

«Come AttiVisti foggiani – sottolinea l’associazione – siamo fieri e orgogliosi che le istanze e le richieste dei cittadini siano state finalmente ascoltate e prese in considerazione». Ma la soddisfazione non basta: ora il gruppo chiede all’amministrazione comunale di compiere il passo successivo.

L’appello è quello di collegare la macchina a una rete di incentivi, creando sinergie tra cittadini e attività commerciali: convenzioni, sconti, premi e strumenti di premialità che rendano ancora più conveniente e attraente l’uso del dispositivo e, soprattutto, la corretta differenziazione della plastica.

L’obiettivo è chiaro: trasformare un semplice macchinario in un vero e proprio motore di cultura ecologica, capace di premiare i comportamenti virtuosi e contribuire, nel tempo, a ridurre l’abbandono dei rifiuti e l’impatto della plastica sull’ambiente urbano.

Con la posa in opera della macchina mangiaplastica in Villa Comunale, Foggia compie quindi un passo in avanti sul fronte della sostenibilità. Un passo frutto di un bando nazionale, ma soprattutto della perseveranza di un pezzo di società civile che, per tre anni, non ha smesso di chiedere attenzione, ascolto e azioni concrete.