MALTEMPO GARGANO Gargano, da lunedì a metà settimana: piogge e temporali, poi torna il sole

La giornata di domani sarà la più delicata sul fronte meteorologico

Temporali e calo delle temperature: la goccia fredda si sposta verso Sud

ph baritoday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Gargano // Live //

GARGANO – Sarà un avvio di settimana ancora fortemente condizionato dal maltempo quello che attende il promontorio del Gargano da domani, lunedì 10 novembre, fino a mercoledì 12 novembre. Sulla zona insistono infatti una serie di fronti perturbati che porteranno rovesci anche intensi, temporali e vento teso, in particolare tra la notte e le prime ore di lunedì, con un graduale miglioramento solo dalla giornata di martedì e un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate a metà settimana.

Le temperature resteranno su valori tipicamente autunnali ma miti per il periodo, con massime comprese tra i 14 e i 16 gradi e minime intorno agli 8–9 gradi, senza sbalzi termici significativi tra costa e interno.

Lunedì 10 novembre: rovesci forti e allerte su piogge, temporali e vento

La giornata di domani sarà la più delicata sul fronte meteorologico. Il quadro prevede per il Gargano un cielo molto nuvoloso o coperto, accompagnato da “un paio di rovesci forti” nel corso delle 24 ore: scrosci di pioggia intensi, localmente a carattere temporalesco, con possibili accumuli consistenti in poco tempo.

Le temperature oscilleranno tra i 9°C delle ore notturne e del primo mattino e i 14°C delle ore centrali, mentre i venti soffieranno moderati o forti, con raffiche più intense lungo i litorali e sulle creste appenniniche del promontorio.

Sull’intera regione Puglia sono in vigore allerte di livello arancione per temporali e pioggia fino alla notte e alla primissima mattinata di lunedì, seguite da un declassamento a livello giallo per le ore successive. Per il vento resta attiva un’allerta gialla per buona parte della giornata. Ciò significa che sul Gargano non si escludono:

  • allagamenti localizzati in prossimità dei centri urbani costieri

  • ruscellamenti e smottamenti nelle aree collinari e boscate

  • disagi alla circolazione lungo la viabilità principale e secondaria, in particolare sui tratti esposti al vento e nelle zone depresse

Le raccomandazioni restano quelle della Protezione civile: limitare gli spostamenti non indispensabili nelle fasi di pioggia più intensa, evitare sottopassi e aree a rischio allagamento, prestare massima prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.

Martedì 11 novembre: variabilità e prime schiarite

Da martedì 11 novembre il promontorio inizierà a respirare. Il passaggio perturbato si allontanerà gradualmente verso sud-est lasciando spazio a un quadro più variabile:

  • nubi irregolari al mattino, con possibili piovaschi residui, più probabili sui rilievi e sui versanti esposti ai venti

  • schiarite via via più ampie dal pomeriggio, specie lungo le coste da Manfredonia a Vieste, Peschici e Rodi Garganico

  • temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime attese intorno ai 14°C e minime sugli 8°C

  • venti in attenuazione, ancora moderati a tratti ma con raffiche meno incisive rispetto alla giornata precedente

Il moto ondoso resterà inizialmente sostenuto, con mare mosso o molto mosso, ma è previsto in graduale diminuzione nella seconda parte della giornata.

Mercoledì 12 novembre: ritorno del sole e clima più stabile

La vera svolta è attesa mercoledì 12 novembre, quando un campo di alta pressione tornerà a interessare il medio Adriatico e la Puglia settentrionale. Sul Gargano le previsioni indicano:

  • cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata

  • assenza di precipitazioni, salvo innocui passaggi nuvolosi

  • un ulteriore rialzo delle temperature massime, fino a 16°C, con minime intorno ai 7–8°C

  • venti deboli o localmente moderati, in ulteriore attenuazione

Per residenti, agricoltori e operatori turistici si aprirà dunque una finestra di tempo più tranquillo e favorevole alle attività all’aperto, dopo due giorni segnati da piogge e vento. Anche il mare tenderà a divenire poco mosso, soprattutto sotto costa.

La tendenza oltre la metà settimana

Già da giovedì 13 novembre il quadro di stabilità dovrebbe consolidarsi, con sole prevalente, temperature stazionarie e venti deboli, confermando così una fase più serena per il promontorio garganico dopo l’ondata di maltempo di inizio settimana.

In sintesi:

  • Domani, lunedì 10 novembre: giornata a rischio per piogge intense, temporali e vento, con allerte su parte della Puglia. Possibili disagi alla viabilità e alle attività quotidiane.

  • Martedì 11 novembre: attenuazione graduale del maltempo, con nubi e piovaschi residui al mattino e schiarite più ampie dal pomeriggio.

  • Mercoledì 12 novembre: tempo stabile e soleggiato, clima mite e venti deboli, ideale per recuperare le attività rinviate nei giorni precedenti.

La raccomandazione ai cittadini del Gargano è di monitorare gli aggiornamenti meteo e le comunicazioni ufficiali della Protezione civile, adeguando di conseguenza spostamenti e attività all’aperto, soprattutto nella fase più critica tra la notte e la mattinata di lunedì.

