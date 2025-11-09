JEEP “Il furbacchione della Jeep nera di Lungomare Nazario Sauro a Manfredonia”
“L’unico argomento davvero avvincente di questa campagna elettorale, ed è già tutto dire, è diventato la polemica sulla jeep nera parcheggiata sullo stallo per disabili in Lungomare N. Sauro, accanto all’ingresso degli uffici tributi del Comune di Manfredonia.
Una vicenda grottesca: comunicati stampa che accusano presunti amministratori, smentite indignate, solidarietà a pioggia ai “malcapitati”, e poi ancora contro-comunicati, chiarimenti, precisazioni.
Un baccano indecoroso, una Babilonia politica e mediatica che ha fatto perdere a tutti di vista l’unico punto essenziale.
Nessuno, né i protagonisti del teatrino né i commentatori di professione, si è posto il vero problema: capire chi sia il furbacchione che, utilizzando un contrassegno disabili destinato ad accompagnare il legittimo titolare, lo impiegava abusivamente per recarsi quotidianamente al lavoro, a pochi passi dalla sua scrivania.
Un abuso che non è una “leggerezza”, ma un gesto di arroganza civile: perché ogni volta negava quel posto a chi ne aveva davvero diritto e necessità.
Questo, e solo questo, dovrebbe scuotere la coscienza di chi amministra la cosa pubblica.
Un amministratore serio non si accoda alla vergognosa canea mediatica, ma agisce per ristabilire il senso di giustizia e di rispetto delle regole, a partire dai simboli più concreti della civiltà urbana: un parcheggio riservato, un contrassegno, un diritto.
Tutto il resto, le accuse, le smentite, le parole gonfie di niente, è solo retorica stucchevole, svuotata di significato da una realtà che sembra ormai anestetizzata.
Manfredonia appare come una città sotto morfina, che non reagisce più neppure davanti alle piccole, quotidiane ingiustizie. E forse è proprio da lì che bisognerebbe ricominciare: dal coraggio di indignarsi, anche per un parcheggio”.
Lo riporta Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, sui social.
Vero, non frega più niente a nessuno..😢