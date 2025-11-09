"Il furbacchione della Jeep nera di Lungomare Nazario Sauro a Manfredonia"

“L’unico argomento davvero avvincente di questa campagna elettorale, ed è già tutto dire, è diventato la polemica sulla jeep nera parcheggiata sullo stallo per disabili in Lungomare N. Sauro, accanto all’ingresso degli uffici tributi del Comune di Manfredonia.

Un baccano indecoroso, una Babilonia politica e mediatica che ha fatto perdere a tutti di vista l’unico punto essenziale.

Nessuno, né i protagonisti del teatrino né i commentatori di professione, si è posto il vero problema: capire chi sia il furbacchione che, utilizzando un contrassegno disabili destinato ad accompagnare il legittimo titolare, lo impiegava abusivamente per recarsi quotidianamente al lavoro, a pochi passi dalla sua scrivania.

Un abuso che non è una “leggerezza”, ma un gesto di arroganza civile: perché ogni volta negava quel posto a chi ne aveva davvero diritto e necessità.