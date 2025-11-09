Il Procuratore nazionale antimafia allo Zaccheria: “Cominciata la partita della legalità”

(foggiacittàaperta). La Giornata della Legalità nello Sport, celebrata allo stadio “Zaccheria” in occasione di Foggia-Benevento, assume i contorni di un messaggio forte e inequivocabile. Sugli spalti non ci sono solo tifosi rossoneri, ma anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, originario di Foggia, che sceglie la sua città per ribadire che la lotta alla criminalità organizzata passa anche dal pallone.

Prima del fischio d’inizio, in conferenza stampa, Melillo parla di “trasparenza giudiziaria” e di responsabilità condivisa: “La nostra presenza a Foggia è un segno di trasparenza giudiziaria – spiega – ma occorre disponibilità a misurarsi con la realtà, e questa questione riguarda tutti come cittadini”.

Un richiamo diretto alla comunità, invitata a non considerare l’amministrazione giudiziaria del Calcio Foggia come un fatto distante, ma come un passaggio necessario per restituire credibilità e legalità a un simbolo identitario della città.

“Un capitale di passione da preservare”

Melillo entra poi nel merito del percorso avviato sul club rossonero: “L’amministrazione giudiziaria mira a preservare il capitale di passione sportiva che ruota attorno al Calcio Foggia, che deve congiungersi alla passione civile e al rispetto delle regole”.

Non solo tifo, dunque, ma un patrimonio collettivo da difendere. Il Procuratore ricorda come non si tratti di un caso isolato: “Tre società sportive si trovano nella stessa situazione e questo denota la gravità del condizionamento mafioso nel mondo del calcio”.

Un campanello d’allarme che travalica i confini del territorio foggiano e indica un fenomeno strutturale, che usa il calcio come veicolo di consenso e infiltrazione.

Melillo non nasconde che il cammino sarà lungo: “Sarà un percorso lungo e gli strumenti necessari per uscire da questa situazione sono anche nelle mani del sistema della prevenzione criminale e della tutela dell’ordine pubblico. L’amministrazione giudiziaria durerà un anno, quindi a fine anno si farà un bilancio sull’efficacia delle misure adottate”.

La metafora calcistica diventa così chiave di lettura: la legalità non è un atto formale, ma un campionato da affrontare giorno per giorno.

Romanazzi: “Il tribunale affianca, non spossessa la società”

Accanto al Procuratore nazionale interviene la presidente del tribunale, Giusy Romanazzi, che chiarisce il ruolo dell’amministrazione giudiziaria: “È la giornata che abbiamo dedicato al Calcio Foggia 1920 che è in amministrazione giudiziaria. La società non è stata spossessata ma esiste e ha i suoi organi gestori: il tribunale svolge solo una funzione di affiancamento per favorire il recupero della legalità, depurando il club dal pericolo di infiltrazioni criminali”.

Rossi: “La squadra Stato non arretra”

La linea viene ribadita anche dal Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro Rossi (o semplicemente “Rossi” nel testo originale), che parla di una “squadra Stato” impegnata a difendere il territorio: “Questa presenza è significativa della volontà della squadra Stato di non consentire che, in questo territorio, la criminalità organizzata sia più forte”.

Lo Zaccheria, spesso teatro di cronache sportive e di passione popolare, diventa così il luogo simbolico di una sfida che riguarda tutti: istituzioni, tifosi, famiglie, giovani. La Giornata della Legalità nello Sport, con la presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e delle massime autorità giudiziarie locali, segna l’inizio di una nuova narrazione possibile: quella di un calcio che non si piega alle logiche mafiose e che sceglie di “giocare pulito”, dentro e fuori dal campo.

Per il Calcio Foggia 1920, l’amministrazione giudiziaria è un passaggio obbligato e complesso, ma anche un’opportunità per ricostruire un rapporto di fiducia con la città. Per Foggia, è l’occasione di dimostrare che il tifo e l’appartenenza possono diventare alleati della legalità, e non terreno di conquista per le organizzazioni criminali.

Lo riporta foggiacittàaperta.

fotogallery video enzo maizzi