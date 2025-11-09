La Marca riceve la Console generale del Venezuela: “Una città aperta al mondo”

MANFREDONIA – Giornata di diplomazia internazionale a Palazzo San Domenico, dove il sindaco Domenico La Marca ha ricevuto la Console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, Esquia Alejandra Rubin De Celis Núñez.

La rappresentante diplomatica era accompagnata dal vice console Javier José Gómez Betancourt e dal personale consolare Indira Pineda Daudinot e Maria Vittoria Tafuro. Ad accoglierli, insieme al primo cittadino, la vice sindaca Cecilia Simone e l’assessore Francesco Schiavone, a testimonianza del rilievo istituzionale della visita.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il forte legame che unisce Manfredonia al Venezuela, costruito e consolidato in questi anni grazie al lavoro dell’Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana “José Antonio Anzoátegui” Manfredonia – Puerto la Cruz.

Un percorso iniziato nel 2010, su iniziativa del concittadino Michele Caterino e dell’allora Console generale Bernardo Borges, che ha permesso di aprire un canale stabile di dialogo, cooperazione e amicizia tra le due comunità.

La Console Rubin De Celis Núñez ha voluto sottolineare come Manfredonia rappresenti oggi un punto di riferimento per le relazioni con la comunità italovenezuelana, rimarcando la volontà di rafforzare ulteriormente gli scambi culturali e sociali.

La visita si è aperta con un tour cittadino e con la partecipazione alla manifestazione per il 25° anniversario di “Radici, Identità e Futuro”, iniziativa dedicata alla tutela del patrimonio materiale e immateriale del territorio. Nel corso dell’evento sono stati presentati alle nuove generazioni alcuni antichi mestieri che hanno segnato la storia di Manfredonia e del suo circondario: il pescatore, il calzolaio, l’agricoltore, il tessitore e il cucitore.

Un viaggio nella memoria, pensato per trasmettere ai più giovani le radici della comunità sipontina, in un dialogo ideale con le storie di emigrazione che hanno portato tanti manfredoniani proprio in Venezuela.

Successivamente, la delegazione venezuelana è stata ricevuta presso l’ufficio del sindaco. Nel suo intervento, Domenico La Marca ha espresso pieno interesse a consolidare il rapporto con il Venezuela, aprendo alla possibilità di sviluppare nuovi percorsi di interscambio culturale e socio-economico a beneficio di entrambe le realtà.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento particolare all’Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana, riconoscendone il ruolo determinante nel promuovere l’immagine di Manfredonia all’estero e nel mantenere vivo il legame con i tanti emigrati sipontini nel mondo.

La Marca ha inoltre ribadito l’impegno di un’amministrazione “vicina alla gente”, orientata all’ascolto e al coinvolgimento della comunità, anche attraverso momenti di dialogo internazionale come quello odierno.

La visita si è conclusa con un momento simbolico di scambio di doni. Il sindaco La Marca ha consegnato alla Console generale una riproduzione dello stemma della Città di Manfredonia, emblema dell’identità civica e della storia locale. La Console Rubin De Celis Núñez ha ricambiato omaggiando il primo cittadino con un manufatto artigianale che unisce elementi della tradizione venezuelana e napoletana, a rappresentare il ponte ideale tra le due culture.

Nel corso dell’incontro, Michele Caterino, in rappresentanza dell’Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana, ha consegnato al sindaco la tesi di laurea di Federica Falcone, giovane sipontina che ha dedicato il proprio lavoro accademico allo studio della migrazione manfredoniana in Venezuela.

Un documento che raccoglie storie, testimonianze e percorsi di vita di famiglie partite da Manfredonia verso il Paese sudamericano, restituendo un pezzo importante di memoria collettiva e di identità condivisa.

“Una città aperta, multietnica e di pace”

Il presidente dell’Associazione “José Antonio Anzoátegui”, Michele Caterino, ha espresso soddisfazione per l’esito della giornata, ringraziando il sindaco La Marca per la disponibilità e per la volontà di valorizzare le opportunità offerte dal Consolato generale del Venezuela. L’obiettivo dichiarato è quello di intensificare i rapporti di fratellanza e amicizia tra i due popoli, coinvolgendo le migliaia di emigrati sipontini che vivono oggi in Venezuela e nel resto del mondo.

“Manfredonia – è stato sottolineato – può e deve essere una città aperta, multietnica, fondata sulla pace, sull’incontro tra culture e sulla cooperazione internazionale, senza mai recidere il legame con le proprie radici”.