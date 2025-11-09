Libero Palumbo: «Dalla mia esperienza nel sindacato alla Regione, per dare voce ai 61 comuni della provincia»

In vista delle elezioni regionali 2025 in Puglia, la campagna elettorale entra nel vivo e, tra i protagonisti, c’è anche Libero Palumbo, candidato nella lista civica Decaro Presidente. Intervistato da Stato Quotidiano, Palumbo racconta le ragioni della sua scelta e traccia le priorità di un impegno che, dalle battaglie sindacali, punta ora ai banchi del Consiglio regionale.

«Le elezioni regionali – spiega – sono un momento in cui tutta la provincia si unisce per mandare i propri rappresentanti alla Regione». Un passaggio che per lui non è solo formale: «La Regione è il fulcro della nostra comunità, perché è lì che si decide come utilizzare i finanziamenti, si programmano i lavori pubblici, si costruiscono le occasioni per rilanciare la nostra provincia».

Parole che arrivano in un contesto in cui il rapporto tra territori e istituzioni regionali è spesso percepito come distante. Palumbo insiste invece sulla necessità di accorciare le distanze e di rendere più diretta la rappresentanza: «Vorrei essere a disposizione di tutti e 61 i comuni della provincia, nessuno escluso, per aiutarli e provare a risolvere quei problemi atavici che il nostro territorio si porta dietro da anni».

Il candidato sottolinea come l’andamento della campagna della lista Decaro Presidente sia, al momento, incoraggiante: «La campagna elettorale, non solo la mia ma di tutta la lista civica, sta andando molto bene. Gli ultimi sondaggi ci danno al secondo posto dopo il Partito Democratico, con una forbice tra il 10 e il 14 per cento». Numeri che, secondo Palumbo, si tradurranno concretamente in rappresentanza: «Con questi dati è molto probabile che scatti almeno un seggio nella nostra provincia».

Dietro le percentuali, però, ci sono incontri, assemblee, confronti diretti con cittadini e categorie produttive. «Il nostro obiettivo – afferma – è ascoltare, spiegare e costruire insieme. Non basta chiedere un voto: bisogna dimostrare di saper lavorare per il territorio».

Il profilo di Palumbo è segnato da una lunga esperienza nel mondo sindacale. «Sono responsabile di sindacato – racconta – aiuto i lavoratori e sono vicino alle imprese. Il mio fare quotidiano è al servizio della mia struttura sindacale, ed è da lì che nasce la mia candidatura».

Dall’assistenza nelle vertenze individuali alle trattative collettive, Palumbo rivendica una pratica concreta del lavoro sul campo: «Ogni giorno mi confronto con problemi reali: salari, occupazione, crisi aziendali, difficoltà delle piccole imprese. Ho deciso di mettermi in gioco in politica perché credo che questi problemi debbano trovare risposte anche nei luoghi in cui si scrivono le leggi e si decidono le politiche di sviluppo».

La scommessa è trasformare l’esperienza maturata nei luoghi di lavoro in una voce dentro il Consiglio regionale: «Se verrò eletto – promette – continuerò a fare ciò che ho sempre fatto: difendere i diritti, ma con uno sguardo più ampio, che abbracci tutta la provincia».

Nel corso dell’intervista, Palumbo annuncia anche un appuntamento dedicato a uno dei settori chiave dell’economia locale: la pesca. «Questa sera – anticipa – ci sarà un incontro con il settore pesca, la marineria di Manfredonia e non solo, perché arriveranno anche pescatori da fuori città».

L’evento, di respiro provinciale, si inserisce nel percorso che porta alla scelta dei rappresentanti regionali: «A livello provinciale noi votiamo in tutte le sedi per mandare i nostri rappresentanti alla Regione», ricorda il candidato. La presenza annunciata del presidente regionale dell’AGCI, Pasquale Pappalardo, e del coordinatore regionale della lista, Michele Abbatticchio, dà il segno dell’attenzione politica verso un comparto spesso in difficoltà, stretto tra aumento dei costi, normative sempre più stringenti e concorrenza internazionale.

Per Palumbo, quello della pesca è un banco di prova concreto: «Se vogliamo parlare di rilancio della provincia – sottolinea – dobbiamo partire dalle sue vocazioni: il mare, le marinerie, le imprese che vivono di pesca e indotto. Senza risposte per loro, qualsiasi discorso sullo sviluppo rischia di restare solo sulla carta».

In chiusura, il candidato lancia un messaggio agli elettori: «Chiedo fiducia a chi crede che la politica debba tornare vicina alle persone. Ho scelto di candidarmi non per ambizione personale, ma per mettere la mia esperienza di sindacalista al servizio di un territorio che ha bisogno di voce, di ascolto e di soluzioni concrete».

«La Regione – conclude Palumbo – è il luogo in cui si può davvero incidere sul futuro della nostra provincia. È lì che si decide se restare fermi o provare, insieme, a ripartire».

