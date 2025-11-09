Manfredonia-Fasano, divieto di trasferta per gli ospiti: al “Miramare” in palio punti pesanti

Undicesima giornata di campionato e sfida dal sapore particolare allo stadio “Miramare” di Manfredonia, dove la capolista Us Fasano farà visita al Manfredonia Calcio 1932. Tuttavia, la gara si disputerà senza tifosi ospiti al seguito, a causa del divieto di trasferta imposto dalle autorità competenti per ragioni di ordine pubblico.

Un provvedimento che era nell’aria sin dai giorni successivi alla recente sfida tra Fasano e Fidelis Andria, conclusasi con incidenti all’esterno dello stadio. Una decisione che priva il match di quella che, altrimenti, sarebbe stata una giornata di festa sugli spalti, vista la storica amicizia tra le due tifoserie, da sempre gemellate.

Le condizioni delle squadre

Il Fasano arriva in Capitanata dopo la rimonta vincente contro il Francavilla (3-2), che ha confermato il primato in classifica e il buon momento di forma della squadra di Luigi Agnelli. Dall’altra parte, il Manfredonia di Luigi Pezzella cerca riscatto dopo la sconfitta di misura sul campo della Paganese (1-0), nonostante una prova convincente.

I sipontini dovrebbero schierarsi con il consueto 3-4-2-1, con Roy Urain riferimento offensivo e alle sue spalle Giacobbe e Babaj a supporto. In casa Fasano, invece, da monitorare le condizioni di Nicolò Loiodice e Garcia Tena, non al meglio, ma il tecnico potrebbe concedere spazio a diversi under e ai nuovi arrivi per mantenere alto il ritmo e la compattezza del gruppo.

Le parole di mister Agnelli

«Manfredonia rappresenta qualcosa di importante per me – ha dichiarato Agnelli – dove ho lavorato per due anni, e per i nostri tifosi, gemellati con i sipontini. Ma dobbiamo mettere da parte tutto questo: ci aspetta una partita fondamentale in questa fase della stagione. Giocare senza il nostro pubblico sarà difficile, ma dovremo scendere in campo con la giusta mentalità e cattiveria, consapevoli della nostra forza».

Il tecnico biancazzurro ha poi aggiunto: «Mi aspetto ulteriori miglioramenti a livello tecnico e tattico. Gli ultimi arrivati si stanno integrando bene e potranno dare un contributo importante».

Classifica e contesto

La capolista osserva con attenzione gli altri scontri diretti della giornata, che potrebbero ridisegnare la zona alta della classifica, mentre il Manfredonia cerca punti pesanti per risalire posizioni e ritrovare fiducia. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30. Dirigerà l’incontro Gabriele Sciolti di Lecce, assistito da Vincenzo Pallone di Vicenza e Enrico Antonini di Bassano del Grappa.

Coppa Italia: Fasano in trasferta a Francavilla

Intanto, nei sorteggi degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D, l’Us Fasano affronterà il prossimo 19 novembre la Fc Francavilla in trasferta. Gara secca con eventuali rigori in caso di parità: la vincente troverà ai quarti chi uscirà dal confronto tra Nocerina e Castrumfavara.

Lo riporta gofasano.com