MANFREDONIA – Si è svolto ieri sera, sabato 8 novembre, l’incontro pubblico del Partito Democratico di Manfredonia in Piazza del Popolo, luogo simbolo della comunità sipontina.

Dal palco, Paolo Campo – candidato per il consiglio regionale – e il partito si sono rivolti ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale e illustrare le proprie proposte politiche.