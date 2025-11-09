Edizione n° 5879

PAPPALARDO // Pesca del rossetto, l’allarme di Pappalardo: “Piano di produzione a rischio, così si condannano i pescatori di Manfredonia”
9 Novembre 2025 - ore  11:15

CIOCIOLA // Omicidio Giuseppe Ciociola, stop al processo: la difesa di Rendina ricusa la Corte d’Assise
8 Novembre 2025 - ore  19:32

Home // Manfredonia // Manfredonia, il PD in Piazza del Popolo: «Ristabilire la verità guardando le persone negli occhi»

CAMPO Manfredonia, il PD in Piazza del Popolo: «Ristabilire la verità guardando le persone negli occhi»

"Dal palco, Paolo Campo - candidato per il consiglio regionale - e il partito si sono rivolti ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale"

CAMPO - PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Si è svolto ieri sera, sabato 8 novembre, l’incontro pubblico del Partito Democratico di Manfredonia in Piazza del Popolo, luogo simbolo della comunità sipontina.

Dal palco, Paolo Campo – candidato per il consiglio regionale – e il partito si sono rivolti ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale e illustrare le proprie proposte politiche.

