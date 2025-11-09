CLICCA QUI PER IL VIDEO
MANFREDONIA – Si è svolto ieri sera, sabato 8 novembre, l’incontro pubblico del Partito Democratico di Manfredonia in Piazza del Popolo, luogo simbolo della comunità sipontina.
Dal palco, Paolo Campo – candidato per il consiglio regionale – e il partito si sono rivolti ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale e illustrare le proprie proposte politiche.
