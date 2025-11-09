Manfredonia, 09 novembre 2025. Notte di paura ieri a Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, una violenta rissa è scoppiata dopo la mezzanotte in zona Castello, lungo corso Manfredi, coinvolgendo – secondo le prime testimonianze – “almeno una ventina di persone”.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, oltre ad ambulanze del 118, chiamate per soccorrere i feriti. Testimoni oculari parlano di scene di caos: “Sangue ovunque, gente che correva e urlava”.

I fatti sarebbero avvenuti verso le ore 2. Sono intervenute tre pattuglie, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ma al loro arrivo i presunti autori e le vittime si erano già allontanati.

Il tratto di corso Manfredi nei pressi del Castello sarebbe rimasto bloccato per diversi minuti, con la folla in fuga e i soccorritori impegnati a gestire l’emergenza. Alcune ragazze sarebbero rimaste coinvolte nella colluttazione, ma al momento non si conosce il numero esatto dei feriti.

Le cause dell’episodio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.