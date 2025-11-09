Edizione n° 5880

9 Novembre 2025 - ore  11:15

8 Novembre 2025 - ore  19:32

Maxi rissa in zona Castello a Manfredonia: "sangue, ambulanze, la gente correva e urlava!"

"RISSA" Maxi rissa in zona Castello a Manfredonia: “sangue, ambulanze, la gente correva e urlava!”

Una violenta rissa è scoppiata in tarda serata nei pressi del Castello, lungo corso Manfredi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 09 novembre 2025. Notte di paura ieri a Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, una violenta rissa è scoppiata dopo la mezzanotte in zona Castello, lungo corso Manfredi, coinvolgendo – secondo le prime testimonianze – “almeno una ventina di persone”.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, oltre ad ambulanze del 118, chiamate per soccorrere i feriti. Testimoni oculari parlano di scene di caos: “Sangue ovunque, gente che correva e urlava”.

I fatti sarebbero avvenuti verso le ore 2. Sono intervenute tre pattuglie, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ma al loro arrivo i presunti autori e le vittime si erano già allontanati.

Il tratto di corso Manfredi nei pressi del Castello sarebbe rimasto bloccato per diversi minuti, con la folla in fuga e i soccorritori impegnati a gestire l’emergenza. Alcune ragazze sarebbero rimaste coinvolte nella colluttazione, ma al momento non si conosce il numero esatto dei feriti.

Le cause dell’episodio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

8 commenti su "Maxi rissa in zona Castello a Manfredonia: “sangue, ambulanze, la gente correva e urlava!”"

  4. Si può andare ancora in giro alle due di notte?
    Poi ovviamente con alcool e altro è normale che scoppia la rissa….
    Gioventù bruciata…

  6. i soliti pagliacci infarinati e annoiati che non sapendo fare a pugni 1vs1 si dilettano facendo caciara tra la gente

  7. Pico più che ragazzini e ragazzini scosciate che sembrano lucciole, naturalmente, copiano i comportamenti dei loro sciagurati e irresponsabili genitori!

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO