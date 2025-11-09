Manfredonia, 08/11/2025 – «Una campagna elettorale strana, quasi surreale».

Così Paolo Campo, candidato consigliere alle elezioni regionali 2025, descrive il clima politico a poche settimane dal voto. Intervistato da Stato Quotidiano, l’esponente del centrosinistra ha commentato l’andamento della campagna e le prospettive per il territorio.

«Ne ho fatte tante di campagne elettorali – spiega Campo – ma una come questa mai. Sembra che non ci sia l’avversario: il centrodestra non dice nulla, tutto appare ovattato. Spero che questo non sia il preludio a un alto tasso di astensionismo, perché sarebbe davvero preoccupante».

Secondo Campo, parte dell’apatia potrebbe derivare da una percezione di risultato già deciso: «Voi dell’informazione lo raccontate spesso: sembra scontata la vittoria di Antonio Decaro. Forse la gente ha già metabolizzato questo scenario. Ma bisogna comunque tenere alta l’attenzione: sono convinto che a Manfredonia possiamo ottenere un grande risultato».

Il candidato ha ribadito i temi centrali del suo programma: «Sviluppo, occupazione, giovani e fragilità sociali: sono questioni su cui abbiamo già lavorato in questi anni e su cui dobbiamo continuare con ancora più passione. Il lavoro resta la mia grande ossessione: questa terra ne ha bisogno come dell’aria».

Infine, un appello agli elettori: «Fidatevi della politica, perché l’antipolitica porta solo guai. La buona politica è ancora lo strumento più efficace per cambiare le cose».