Edizione n° 5880

BALLON D'ESSAI

PAPPALARDO // Pesca del rossetto, l’allarme di Pappalardo: “Piano di produzione a rischio, così si condannano i pescatori di Manfredonia”
9 Novembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

CIOCIOLA // Omicidio Giuseppe Ciociola, stop al processo: la difesa di Rendina ricusa la Corte d’Assise
8 Novembre 2025 - ore  19:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Paolo Campo: “Campagna elettorale surreale, non c’è l’avversario. Centrodestra non dice nulla”

REGIONALI Paolo Campo: “Campagna elettorale surreale, non c’è l’avversario. Centrodestra non dice nulla”

Il lavoro resta la mia grande ossessione: questa terra ne ha bisogno come dell’aria

CAMPO - PH STATOQUOTIDIANO.IT

CAMPO - PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 08/11/2025 – «Una campagna elettorale strana, quasi surreale».

Così Paolo Campo, candidato consigliere alle elezioni regionali 2025, descrive il clima politico a poche settimane dal voto. Intervistato da Stato Quotidiano, l’esponente del centrosinistra ha commentato l’andamento della campagna e le prospettive per il territorio.

«Ne ho fatte tante di campagne elettorali – spiega Campo – ma una come questa mai. Sembra che non ci sia l’avversario: il centrodestra non dice nulla, tutto appare ovattato. Spero che questo non sia il preludio a un alto tasso di astensionismo, perché sarebbe davvero preoccupante».

Secondo Campo, parte dell’apatia potrebbe derivare da una percezione di risultato già deciso: «Voi dell’informazione lo raccontate spesso: sembra scontata la vittoria di Antonio Decaro. Forse la gente ha già metabolizzato questo scenario. Ma bisogna comunque tenere alta l’attenzione: sono convinto che a Manfredonia possiamo ottenere un grande risultato».

Il candidato ha ribadito i temi centrali del suo programma: «Sviluppo, occupazione, giovani e fragilità sociali: sono questioni su cui abbiamo già lavorato in questi anni e su cui dobbiamo continuare con ancora più passione. Il lavoro resta la mia grande ossessione: questa terra ne ha bisogno come dell’aria».

Infine, un appello agli elettori: «Fidatevi della politica, perché l’antipolitica porta solo guai. La buona politica è ancora lo strumento più efficace per cambiare le cose».

CAMPO - PH STATOQUOTIDIANO.IT
CAMPO – PH STATOQUOTIDIANO.IT

2 commenti su "Paolo Campo: “Campagna elettorale surreale, non c’è l’avversario. Centrodestra non dice nulla”"

  1. La tua OSSESSIONE è non essere eletto, altro che storie. Il lavoro??? Ma lo conosci? Hai mai lavorato ? Hai fortuna che la destra in Puglia è una cacata.

  2. Dopo 20 di distruzione di questo territorio mentre tu comandavi, hai ancora da fare proposte?
    Ma per l’amore del cielo
    La vera ossessione è per il tuo lavoro

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO