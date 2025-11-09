"Papà, ho rimesso le cose al proprio posto”. Il quadro di Pasquale Casillo torna negli spogliatoi del Foggia

Un quadro rimesso al suo posto. Un gesto semplice, ma capace di riaprire un mondo di ricordi, ferite, orgoglio. È quello compiuto da Gennaro Casillo, figlio di Pasquale Casillo, lo storico patron del Foggia, l’uomo che ha legato in modo indissolubile il proprio nome a una delle pagine più luminose della storia rossonera.

“Papà, ho rimesso le cose al proprio posto. Il tuo quadro è negli spogliatoi dello Zaccheria”, ha scritto Gennaro in un post sui social, raccontando la sua visita allo stadio foggiano. Un messaggio breve, diretto, carico di emozione. Dietro quelle parole, però, c’è molto di più di una semplice collocazione fisica di un ritratto: c’è il tentativo di ricucire un filo, di riallineare memoria e gratitudine, di restituire a un luogo il suo simbolo più autentico.

Il quadro di Pasquale Casillo torna tra quelle mura dove il patron ha vissuto, sofferto, gioito per il suo Foggia. Negli spogliatoi dello Zaccheria, dove nascono le partite prima ancora del fischio d’inizio, la sua presenza torna a farsi sentire. È lì che gli allenatori parlano alla squadra, che i calciatori trovano concentrazione e motivazioni, che si preparano le imprese o si elaborano le delusioni. Per tutti, Casillo è stato molto più di un presidente: è stato il motore di un’epoca, il volto di una città che si affacciava con coraggio e bellezza sul palcoscenico nazionale. Il post di Gennaro lo ricorda con parole semplici, ma definitive:

“Hai amato il Foggia più di ogni cosa, con una passione che riempiva ogni parola, ogni gesto, ogni partita. Il Foggia era la tua vita, e la tua vita è rimasta lì, in quelle mura, in quella maglia. Hai scritto la storia del Foggia e di Foggia. Con il cuore. Per sempre.”

Il gesto di Gennaro ha il sapore della riconciliazione con il tempo. Negli anni, intorno alla figura di Casillo si sono stratificati giudizi, contraddizioni, nostalgie. Ma ciò che resta, soprattutto a distanza, è l’impronta indelebile lasciata sul club e sulla città. Rimettere il quadro negli spogliatoi significa riportare Pasquale Casillo al centro della narrazione rossonera, là dove quella storia è nata e si è consumata: sul campo, nei corridoi, tra le maglie sudate e il rumore dei tacchetti sul pavimento.