Edizione n° 5879

BALLON D'ESSAI

PAPPALARDO // Pesca del rossetto, l’allarme di Pappalardo: “Piano di produzione a rischio, così si condannano i pescatori di Manfredonia”
9 Novembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

CIOCIOLA // Omicidio Giuseppe Ciociola, stop al processo: la difesa di Rendina ricusa la Corte d’Assise
8 Novembre 2025 - ore  19:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // “Papà, ho rimesso le cose al proprio posto”. Il quadro di Pasquale Casillo torna negli spogliatoi del Foggia

CASILLO “Papà, ho rimesso le cose al proprio posto”. Il quadro di Pasquale Casillo torna negli spogliatoi del Foggia

“Hai amato il Foggia più di ogni cosa, con una passione che riempiva ogni parola, ogni gesto, ogni partita"

"Papà, ho rimesso le cose al proprio posto”. Il quadro di Pasquale Casillo torna negli spogliatoi del Foggia

"Papà, ho rimesso le cose al proprio posto”. Il quadro di Pasquale Casillo torna negli spogliatoi del Foggia - PH FB

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Foggia // Mi ritorni in mente //

Un quadro rimesso al suo posto. Un gesto semplice, ma capace di riaprire un mondo di ricordi, ferite, orgoglio. È quello compiuto da Gennaro Casillo, figlio di Pasquale Casillo, lo storico patron del Foggia, l’uomo che ha legato in modo indissolubile il proprio nome a una delle pagine più luminose della storia rossonera.

Papà, ho rimesso le cose al proprio posto. Il tuo quadro è negli spogliatoi dello Zaccheria”, ha scritto Gennaro in un post sui social, raccontando la sua visita allo stadio foggiano. Un messaggio breve, diretto, carico di emozione. Dietro quelle parole, però, c’è molto di più di una semplice collocazione fisica di un ritratto: c’è il tentativo di ricucire un filo, di riallineare memoria e gratitudine, di restituire a un luogo il suo simbolo più autentico.

Il quadro di Pasquale Casillo torna tra quelle mura dove il patron ha vissuto, sofferto, gioito per il suo Foggia. Negli spogliatoi dello Zaccheria, dove nascono le partite prima ancora del fischio d’inizio, la sua presenza torna a farsi sentire. È lì che gli allenatori parlano alla squadra, che i calciatori trovano concentrazione e motivazioni, che si preparano le imprese o si elaborano le delusioni. Per tutti, Casillo è stato molto più di un presidente: è stato il motore di un’epoca, il volto di una città che si affacciava con coraggio e bellezza sul palcoscenico nazionale. Il post di Gennaro lo ricorda con parole semplici, ma definitive:

Hai amato il Foggia più di ogni cosa, con una passione che riempiva ogni parola, ogni gesto, ogni partita. Il Foggia era la tua vita, e la tua vita è rimasta lì, in quelle mura, in quella maglia. Hai scritto la storia del Foggia e di Foggia. Con il cuore. Per sempre.

Il gesto di Gennaro ha il sapore della riconciliazione con il tempo. Negli anni, intorno alla figura di Casillo si sono stratificati giudizi, contraddizioni, nostalgie. Ma ciò che resta, soprattutto a distanza, è l’impronta indelebile lasciata sul club e sulla città. Rimettere il quadro negli spogliatoi significa riportare Pasquale Casillo al centro della narrazione rossonera, là dove quella storia è nata e si è consumata: sul campo, nei corridoi, tra le maglie sudate e il rumore dei tacchetti sul pavimento.

Un modo per ricordare a chi oggi indossa quei colori che quel simbolo non è solo passato, ma identità.

“Ho rimesso le cose al proprio posto”, scrive Gennaro. Non parla di un favore personale, ma di un atto dovuto. È come se quel quadro, altrove, fosse fuori contesto. Come se il suo vero posto non potesse che essere lì, dentro lo Zaccheria, accanto alla quotidianità della squadra.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO