Un Teatro Brancaccio esaurito in ogni ordine di posto, Roma trasformata per una sera nel “palazzetto” de La Zanzara e, tra il pubblico, anche una piccola delegazione arrivata da Foggia. È a loro che Davide Parenzo, fedele al registro provocatorio che da anni contraddistingue il programma di Radio 24, ha dedicato uno dei suoi ringraziamenti social più discussi.

In un post pubblicato sui suoi canali, il conduttore ha commentato così il successo della tappa romana dello Zanzara Tour: “Ci hanno chiesto di fare altre date nella Capitale, vedremo nel 2026. Intanto grazie a tutte e tutti. Grazie anche a quei miserabili che sono venuti pure da Foggia per vederci”.

Un’espressione volutamente urticante, in perfetto stile “zanzariano”, che gioca sul confine sottile tra insulto teatrale, ironia e complicità con il pubblico più affezionato. I foggiani presenti in sala, del resto, non si sono certo fatti scoraggiare: pur di assistere dal vivo allo spettacolo hanno macinato chilometri, trasformando la trasferta in una vera e propria “missione” da fan.

Lo show, ideato e costruito da Paolo Ruffini intorno al mondo di Cruciani & Parenzo, porta sul palco le contraddizioni del nostro tempo: politica, costume, social network, ossessioni collettive, derive del linguaggio. Tutto viene passato al setaccio con lo stile inconfondibile dei due conduttori: nessun filtro, zero ipocrisie, toni caustici, battute talvolta sopra le righe, spesso provocatorie e – per qualcuno – apertamente indecenti.

Al Brancaccio l’atmosfera è quella del “circo Zanzara”: risate, fischi, applausi, momenti di improvvisazione e continui riferimenti all’attualità. Il pubblico partecipa, reagisce, si divide, proprio come accade ogni sera in radio. I “miserabili” di Foggia, rivendicati con orgoglio sui social e nelle chat, sono diventati l’ennesima scintilla di discussione, ma anche la prova di quanto il format sia capace di muovere e polarizzare platee ben oltre i confini della Capitale.

Per il futuro, Parenzo lascia intendere che la parentesi romana potrebbe non restare isolata: “Ci hanno chiesto di fare altre date nella Capitale, vedremo nel 2026”, scrive. Nel frattempo resta l’istantanea di una serata sold out e di un ringraziamento che, dietro il sarcasmo, riconosce a Foggia un posto speciale nel “popolo della Zanzara”.

Lo riporta FoggiaToday.it.