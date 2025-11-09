Edizione n° 5880

BALLON D'ESSAI

PAPPALARDO // Pesca del rossetto, l’allarme di Pappalardo: “Piano di produzione a rischio, così si condannano i pescatori di Manfredonia”
9 Novembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

CIOCIOLA // Omicidio Giuseppe Ciociola, stop al processo: la difesa di Rendina ricusa la Corte d’Assise
8 Novembre 2025 - ore  19:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Parenzo provoca (e ringrazia) Foggia: “Grazie a quei miserabili che sono venuti per vederci”

PARENZO Parenzo provoca (e ringrazia) Foggia: “Grazie a quei miserabili che sono venuti per vederci”

Lo show, ideato e costruito da Paolo Ruffini intorno al mondo di Cruciani & Parenzo, porta sul palco le contraddizioni del nostro tempo

Cruciani a La Zanzara: “Cerignola uno dei principali centri criminali d'Italia”

Cruciani - La Zanzara - Fonte Immagine: marchiodoc.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Un Teatro Brancaccio esaurito in ogni ordine di posto, Roma trasformata per una sera nel “palazzetto” de La Zanzara e, tra il pubblico, anche una piccola delegazione arrivata da Foggia. È a loro che Davide Parenzo, fedele al registro provocatorio che da anni contraddistingue il programma di Radio 24, ha dedicato uno dei suoi ringraziamenti social più discussi.

In un post pubblicato sui suoi canali, il conduttore ha commentato così il successo della tappa romana dello Zanzara Tour: “Ci hanno chiesto di fare altre date nella Capitale, vedremo nel 2026. Intanto grazie a tutte e tutti. Grazie anche a quei miserabili che sono venuti pure da Foggia per vederci”.

Un’espressione volutamente urticante, in perfetto stile “zanzariano”, che gioca sul confine sottile tra insulto teatrale, ironia e complicità con il pubblico più affezionato. I foggiani presenti in sala, del resto, non si sono certo fatti scoraggiare: pur di assistere dal vivo allo spettacolo hanno macinato chilometri, trasformando la trasferta in una vera e propria “missione” da fan.

Lo show, ideato e costruito da Paolo Ruffini intorno al mondo di Cruciani & Parenzo, porta sul palco le contraddizioni del nostro tempo: politica, costume, social network, ossessioni collettive, derive del linguaggio. Tutto viene passato al setaccio con lo stile inconfondibile dei due conduttori: nessun filtro, zero ipocrisie, toni caustici, battute talvolta sopra le righe, spesso provocatorie e – per qualcuno – apertamente indecenti.

Al Brancaccio l’atmosfera è quella del “circo Zanzara”: risate, fischi, applausi, momenti di improvvisazione e continui riferimenti all’attualità. Il pubblico partecipa, reagisce, si divide, proprio come accade ogni sera in radio. I “miserabili” di Foggia, rivendicati con orgoglio sui social e nelle chat, sono diventati l’ennesima scintilla di discussione, ma anche la prova di quanto il format sia capace di muovere e polarizzare platee ben oltre i confini della Capitale.

Per il futuro, Parenzo lascia intendere che la parentesi romana potrebbe non restare isolata: “Ci hanno chiesto di fare altre date nella Capitale, vedremo nel 2026”, scrive. Nel frattempo resta l’istantanea di una serata sold out e di un ringraziamento che, dietro il sarcasmo, riconosce a Foggia un posto speciale nel “popolo della Zanzara”.

Lo riporta FoggiaToday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO