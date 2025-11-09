Manfredonia. Per StatoQuotidiano, il dr. Pasquale Pappalardo, presidente regionale di Agci Puglia, organizzazione che segue il mondo cooperativo e in particolare il comparto della pesca. È lui a raccontare la situazione delicata che riguarda la pesca del rossetto a Manfredonia, oggi appesa a un filo per via dei rilievi tecnici e normativi avanzati in sede europea.

“Seguo in particolar modo il settore della pesca – spiega Pappalardo – ma come presidente regionale seguo tutti i settori della Puglia. Oggi siamo qui perché stiamo lavorando nell’interesse della pesca, in particolar modo a Manfredonia per la pesca del rossetto”. Si tratta di un’attività regolata da un piano di produzione presentato “già da svariati anni”, che però ora rischia di non essere più approvato. Il motivo? “Ci sono delle modalità di dimostrazione dei rapporti che sta facendo la Comunità europea che sono negativi per il tipo di pesca che facciamo, in base ai quantitativi e alle raccolte”, sottolinea il presidente Agci.

Per rispondere alle richieste di Bruxelles, le associazioni di categoria non sono rimaste a guardare. “L’anno scorso abbiamo svolto una sperimentazione richiesta direttamente dalla Commissione europea – racconta Pappalardo –. Con questa sperimentazione abbiamo dimostrato che la pesca del rossetto viene fatta con la cianciola, abbiamo dimostrato i quantitativi pescati e abbiamo dimostrato che il rossetto è una qualità di pesce che nasce piccolo e muore nell’arco di un anno”. Un elemento, quest’ultimo, che secondo il presidente è decisivo sul piano ambientale: “Non crea danni all’ecosistema, perché non interferisce con il ciclo vitale di altre specie e non depaupera gli stock ittici”.

Da qui l’appello accorato: se il piano di produzione non dovesse essere approvato, il prezzo da pagare ricadrebbe interamente sulle marinerie locali. “L’unica cosa che possiamo ottenere è la mancanza di reddito per i pescatori, che già oggi sono tartassati da tanti altri problemi”, denuncia Pappalardo. Per questo Agci Puglia chiede che il piano venga “approvato in via definitiva” e che sulla vicenda si accenda anche un “necessario riflettore politico”: “Abbiamo chiesto l’intervento di tutti i nostri rappresentanti politici per poterci dare una mano, oltre all’associazione nazionale che ci supporta. Abbiamo già rappresentato diverse volte a Bruxelles questa situazione, ma oltre all’aspetto tecnico ci vuole anche quello politico”.

La battaglia sul rossetto, sottolinea Pappalardo, si inserisce in un quadro più ampio: quello del rilancio della pesca a Manfredonia e in Puglia. In questo contesto, il ruolo delle cooperative e delle istituzioni regionali è decisivo. “Serve un nuovo sistema di fare cooperazione e gli enti regionali devono ascoltare – spiega –. Già oggi esiste un osservatorio regionale sulla pesca: come associazioni veniamo interpellati, chiamati a riunioni ogni volta che nasce un problema”. Attorno allo stesso tavolo siedono Agci, Unci, Lega cooperative, Confcooperative, organizzazioni agricole come Coldiretti e i sindacati: “Siamo sempre presenti e ogni problema viene affrontato”.

A Manfredonia, le cooperative di pesca sono assistite in particolare da Agci e Unci.

“Esaminiamo insieme ai pescatori quali sono i problemi e cerchiamo di risolverli – continua Pappalardo –. Finora c’è stata una grande collaborazione, ma non basta: i problemi sono enormi e bisogna avere un filo diretto con la Regione, con convocazioni regolari. Almeno una volta al mese bisogna incontrarsi”.

Il messaggio finale del presidente regionale è chiaro: senza una decisione rapida e favorevole sul piano di produzione del rossetto, il rischio è quello di spegnere un pezzo di economia del mare a Manfredonia. Una pesca che rivendica la propria sostenibilità, chiede certezza delle regole e reclama quel sostegno politico necessario a non trasformare una questione tecnica in una condanna sociale per centinaia di famiglie.

