Policlinico Foggia. Il Prof. Giuseppe Carrieri riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia

CARRIERI Policlinico Foggia. Il Prof. Giuseppe Carrieri riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia

Il Prof. Giuseppe Carrieri sarà in carica per i prossimi quattro anni ed è il primo pugliese ad essere nominato Presidente SIU in oltre 100 anni di storia della Società Italiana di Urologia

Policlinico Foggia. Il Prof. Giuseppe Carrieri riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia

Policlinico Foggia. Il Prof. Giuseppe Carrieri riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia - st

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia 9 novembre 2025. Il Prof. Giuseppe Carrieri, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia e Direttore del Dipartimento di Urologia Universitaria del Policlinico Foggia, è stato riconfermato alla guida, in qualità di Presidente, della Società Italiana di Urologia (SIU), dopo aver già espletato il primo mandato.

Il Prof. Giuseppe Carrieri sarà in carica per i prossimi quattro anni ed è il primo pugliese ad essere nominato Presidente SIU in oltre 100 anni di storia della Società Italiana di Urologia

Classe 1960, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Aldo Moro di Bari nel 1985, specializzazione sempre a Bari nel 1988, numerose esperienze internazionali subito dopo (da Barcellona a Pittsburgh), il Prof. Giuseppe Carrieri ha, poi, svolto tutta la sua storia universitaria in Puglia, tra Bari e Foggia.

La Direzione Strategica del Policlinico Foggia, nelle persone del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pasqualone e del Direttore Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Esposito, e il Rettore dell’Università di Foggia Prof. Lorenzo Lo Muzio, esprimono al Prof. Giuseppe Carrieri le più vive congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro per la riconferma del nuovo prestigioso incarico.

