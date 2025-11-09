Policlinico Foggia. Il Prof. Giuseppe Carrieri riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia

Foggia 9 novembre 2025. Il Prof. Giuseppe Carrieri, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia e Direttore del Dipartimento di Urologia Universitaria del Policlinico Foggia, è stato riconfermato alla guida, in qualità di Presidente, della Società Italiana di Urologia (SIU), dopo aver già espletato il primo mandato.

Il Prof. Giuseppe Carrieri sarà in carica per i prossimi quattro anni ed è il primo pugliese ad essere nominato Presidente SIU in oltre 100 anni di storia della Società Italiana di Urologia

Classe 1960, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Aldo Moro di Bari nel 1985, specializzazione sempre a Bari nel 1988, numerose esperienze internazionali subito dopo (da Barcellona a Pittsburgh), il Prof. Giuseppe Carrieri ha, poi, svolto tutta la sua storia universitaria in Puglia, tra Bari e Foggia.

La Direzione Strategica del Policlinico Foggia, nelle persone del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pasqualone e del Direttore Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Esposito, e il Rettore dell’Università di Foggia Prof. Lorenzo Lo Muzio, esprimono al Prof. Giuseppe Carrieri le più vive congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro per la riconferma del nuovo prestigioso incarico.