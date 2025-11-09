MANFREDONIA (FG) – Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali 2025 in Puglia.

Tra i candidati della Capitanata c’è Libero Palumbo con la lista Decaro Presidente, che ha illustrato le motivazioni della sua candidatura e gli obiettivi del suo impegno politico nel corso di un’intervista a Stato Quotidiano.

«Le elezioni regionali – spiega Palumbo – rappresentano un momento fondamentale in cui l’intera provincia si unisce per mandare i propri rappresentanti alla Regione, che è il vero fulcro della nostra comunità. È lì che si decidono i finanziamenti, i progetti e le opportunità per rilanciare il nostro territorio».

Il candidato si è detto soddisfatto dell’andamento della campagna elettorale: «Sta andando molto bene, non solo per me ma per tutta la lista civica del caro Presidente. Gli ultimi sondaggi ci danno al secondo posto, dopo il Partito Democratico, con una forbice tra il 10 e il 14%. Ci sono quindi buone possibilità di conquistare un seggio nella nostra provincia».

Sindacalista e vicino al mondo del lavoro, Palumbo sottolinea il suo impegno a favore dei cittadini: «Sono responsabile di sindacato, aiuto i lavoratori e le imprese ogni giorno. Vorrei essere a disposizione di tutti e 61 i Comuni della provincia per affrontare e risolvere i problemi atavici che la Capitanata si porta dietro da troppo tempo».

Nel corso dell’intervista, Palumbo ha anche anticipato un incontro dedicato al settore della pesca, in programma nella serata di oggi a Manfredonia. «Parteciperanno la marineria locale e pescatori provenienti da altri centri della provincia. Saranno presenti il presidente regionale dell’AGCI, Pasquale Pappalardo, e il coordinatore regionale della nostra lista, Michele Abbatticchio», ha concluso Palumbo.