È cominciato da Foggia, nella mattinata di domenica 9 novembre, il tour elettorale di Antonio Decaro, candidato presidente della coalizione progressista per le Regionali Puglia 2025, dedicato alla presentazione del programma “Per la Puglia”. Una scelta non casuale: la Capitanata, ha spiegato l’ex sindaco di Bari, è un territorio che racchiude “tante eccellenze, ma altrettante fragilità” su cui intervenire con urgenza.

Decaro ha concentrato una parte importante del suo intervento sul tema dell’acqua e dell’agricoltura, cuore pulsante dell’economia foggiana: “L’emergenza idrica qui si traduce in difficoltà e preoccupazioni per gli agricoltori che già oggi vedono contrarsi le proprie produzioni. Di qui vogliamo partire con il progetto filiera agricoltura per incentivare nuovi insediamenti industriali per la trasformazione dei prodotti nel settore dell’agroalimentare e sostenere le imprese che già ci sono, aiutandole a internazionalizzare i prodotti e a promuovere il marchio ‘Prodotto in Puglia’”.

Per farlo, secondo Decaro, sarà necessario intervenire subito sull’approvvigionamento idrico, puntando su riuso e infrastrutture: “Possiamo riusare fino a 150 milioni di metri cubi l’anno di acque affinate e dobbiamo intervenire sulle reti dei Consorzi di bonifica per rendere l’irrigazione più efficiente”.

Dal pubblico è arrivata anche la richiesta di affrontare con decisione il nodo sanità, tema che il candidato presidente indica come priorità assoluta: “Anche a Foggia ci hanno posto il tema della sanità. È una priorità per tutti che ci vedrà impegnati sin da subito, a partire dalle liste d’attesa separate, dall’implementazione del Cup regionale e dal potenziamento della sanità territoriale attraverso le case e gli ospedali di comunità”.

Foggia, dunque, non solo prima tappa simbolica del tour, ma anche laboratorio delle politiche che Decaro promette di mettere al centro del suo programma: acqua, agricoltura, lavoro, sanità di prossimità, con l’obiettivo dichiarato di ridurre le distanze interne alla Puglia, a partire proprio dalle aree più fragili.

