Dal palco di Monte Sant’Angelo, davanti a una piazza piena e partecipe, Michele Emiliano scioglie ogni riserva politica e affettiva su Raffaele Piemontese. Nessun giro di parole, nessun equilibrio di facciata: per il governatore uscente, il suo vice è “il futuro della Puglia” e avrebbe potuto essere il successore naturale alla guida della Regione, dopo dieci anni di cammino condiviso, di cui cinque nel ruolo di vicepresidente.

Parole nette, che arrivano in una fase cruciale della campagna elettorale per le Regionali 2025 e che hanno il sapore di un vero e proprio endorsement. Piemontese, però, non cambia copione: aveva accarezzato l’ipotesi di candidarsi alla presidenza quando Antonio Decaro sembrava farsi da parte, ma non ha mai alzato i toni né impostato la sua corsa in chiave alternativa. Oggi si ripresenta agli elettori per la terza volta, con l’obiettivo di continuare a rappresentare la provincia di Foggia e di confermare quel ruolo di co-protagonista che ha consentito alla Capitanata di pesare nelle scelte degli ultimi due governi regionali.

Di Foggia ma originario di Monte Sant’Angelo, avvocato civilista non ancora 45enne, Piemontese può contare su un curriculum politico-amministrativo robusto.

Muove i primi passi nel Consiglio comunale del capoluogo dauno, dove diventa presidente dell’assise, seconda carica dopo il sindaco, e nello stesso periodo entra nel Consiglio nazionale dell’Anci.

Nel 2015 l’elezione per la prima volta in Consiglio regionale, nelle liste del Partito Democratico, con 11.418 preferenze. Da assessore al Bilancio, Programmazione unitaria, Politiche giovanili e Sport per Tutti, lega il suo nome a ‘Pin – Pugliesi Innovativi’, programma che ha sostenuto la nascita di circa 400 imprese giovanili, avviate da un migliaio di under 35 pugliesi. Seguendo gli indirizzi della prima giunta Emiliano su sport e salute, ha guidato interventi pubblici per decine di milioni di euro sulla rete degli impianti sportivi regionali.

Già segretario provinciale del PD di Capitanata e ultimo segretario dei Democratici di Sinistra, alle Regionali del 2020 Piemontese raddoppia il consenso: 21.838 voti che gli valgono la nomina a vicepresidente della Giunta il 19 novembre dello stesso anno, con deleghe pesantissime – Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo, rischio sismico, Risorse idriche, Tutela delle acque e Sport per Tutti – alle quali dal 26 ottobre 2024 si aggiunge anche la Sanità, con il capitolo Benessere animale.

Nella lista a sette del Partito Democratico in provincia di Foggia, Piemontese è il perno attorno a cui ruotano il consigliere regionale Paolo Campo, l’assessore comunale di Torremaggiore Enzo Quaranta, l’ex vicesindaca di Vieste Rossella Falcone, la dirigente scolastica di San Giovanni Rotondo Maria Fiore, l’ex assessora all’Ambiente di San Severo Mariella Romano e l’attuale assessora alla Sicurezza di Cerignola, Teresa Cicolella. L’obiettivo dichiarato è replicare – o migliorare – il risultato di cinque anni fa, suo e del PD, mandando un messaggio chiaro anche al candidato presidente Antonio Decaro.

Messaggio che Emiliano, dal palco di Monte Sant’Angelo, affida a una frase destinata a pesare nel dibattito politico regionale: “Raffaele è il futuro della Puglia, vorrei che lui avesse un’affermazione tale da costringere tutti a prenderne atto”. Un’investitura che Piemontese accoglie ringraziando il governatore per la fiducia e rivendicando il lavoro di squadra fatto in questi anni: “Abbiamo fatto fare un passo in avanti alla Puglia, lo dicono i dati del Pil e dei flussi turistici. Abbiamo dimostrato che una grande regione del Sud può cambiare il volto delle proprie comunità”.

