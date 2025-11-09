SP 115 Foggia-Troia, ancora vittime: emergenza sicurezza sulla provinciale

TROIA (FG) – La Strada Provinciale 115, che collega Foggia a Troia, continua a mietere vittime. Dopo il tragico incidente del 21 agosto che costò la vita alla giovane attrice Lucrezia Bachelet, 27 anni, un’altra tragedia ha scosso la cittadina: il 6 novembre è morto sul colpo Vincenzo Coppolella, 23 anni, dipendente del Poligrafico dello Stato, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

Non si tratta di episodi isolati. L’alta velocità, le distrazioni alla guida e la conformazione della strada hanno reso la SP 115 uno dei tratti più pericolosi della provincia, suscitando la mobilitazione di un comitato per la sicurezza stradale. Gli attivisti avevano chiesto che il Consiglio provinciale affrontasse nella seduta del 7 novembre i lavori urgenti per ridurre il rischio, alla luce dell’impegno formale della Provincia, assunto a seguito di un tavolo tecnico sollecitato dal Prefetto Grieco.

Lo scorso 2 ottobre, in un incontro nella sala consiliare di Troia, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e il dirigente del settore Viabilità, ing. Luciano Follieri, avevano garantito interventi mirati: la revisione completa della segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di bande rumorose per aumentare l’attenzione dei conducenti e, come progetto strutturale, l’allargamento della carreggiata dagli attuali 6 metri a 7,50 metri.

Il rinvio dell’approvazione del rendiconto 2024 ha però bloccato lo stanziamento di un milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria della SP 115. La mancata attuazione degli interventi ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini: «Mentre in aula si discutono schieramenti e posizioni politiche, la realtà fuori presenta il conto – commenta Grazia Manna, attivista e residente di Troia –. La sicurezza non è un tema di parte. È vita. E la vita viene prima della politica».

La situazione sulla SP 115 resta critica: le autorità e i comitati locali chiedono interventi immediati, sottolineando che la sicurezza dei cittadini non può più aspettare.

Lo riporta FoggiaToday.it