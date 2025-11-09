Edizione n° 5880

BALLON D'ESSAI

PAPPALARDO // Pesca del rossetto, l’allarme di Pappalardo: “Piano di produzione a rischio, così si condannano i pescatori di Manfredonia”
9 Novembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

CIOCIOLA // Omicidio Giuseppe Ciociola, stop al processo: la difesa di Rendina ricusa la Corte d’Assise
8 Novembre 2025 - ore  19:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // SP 115 Foggia-Troia, ancora vittime: emergenza sicurezza sulla provinciale

"VITTIME" SP 115 Foggia-Troia, ancora vittime: emergenza sicurezza sulla provinciale

Gli attivisti avevano chiesto che il Consiglio provinciale affrontasse nella seduta del 7 novembre i lavori urgenti

SP 115 Foggia-Troia, ancora vittime: emergenza sicurezza sulla provinciale

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

TROIA (FG) – La Strada Provinciale 115, che collega Foggia a Troia, continua a mietere vittime. Dopo il tragico incidente del 21 agosto che costò la vita alla giovane attrice Lucrezia Bachelet, 27 anni, un’altra tragedia ha scosso la cittadina: il 6 novembre è morto sul colpo Vincenzo Coppolella, 23 anni, dipendente del Poligrafico dello Stato, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

Non si tratta di episodi isolati. L’alta velocità, le distrazioni alla guida e la conformazione della strada hanno reso la SP 115 uno dei tratti più pericolosi della provincia, suscitando la mobilitazione di un comitato per la sicurezza stradale. Gli attivisti avevano chiesto che il Consiglio provinciale affrontasse nella seduta del 7 novembre i lavori urgenti per ridurre il rischio, alla luce dell’impegno formale della Provincia, assunto a seguito di un tavolo tecnico sollecitato dal Prefetto Grieco.

Lo scorso 2 ottobre, in un incontro nella sala consiliare di Troia, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e il dirigente del settore Viabilità, ing. Luciano Follieri, avevano garantito interventi mirati: la revisione completa della segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di bande rumorose per aumentare l’attenzione dei conducenti e, come progetto strutturale, l’allargamento della carreggiata dagli attuali 6 metri a 7,50 metri.

Il rinvio dell’approvazione del rendiconto 2024 ha però bloccato lo stanziamento di un milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria della SP 115. La mancata attuazione degli interventi ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini: «Mentre in aula si discutono schieramenti e posizioni politiche, la realtà fuori presenta il conto – commenta Grazia Manna, attivista e residente di Troia –. La sicurezza non è un tema di parte. È vita. E la vita viene prima della politica».

La situazione sulla SP 115 resta critica: le autorità e i comitati locali chiedono interventi immediati, sottolineando che la sicurezza dei cittadini non può più aspettare.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO