Viaggiare dalla Puglia a Roma con le Frecce, in queste settimane, costa fino a 20 minuti in più. Non si tratta di una percezione dei passeggeri più attenti, ma di una modifica reale dei tempi di percorrenza che, però, non compare in nessuna comunicazione ufficiale sul sito di Trenitalia. Nessun avviso, nessuna nota in evidenza: ci si accorge del cambiamento solo provando ad acquistare un biglietto online e confrontando gli orari con quelli abituali.

Una sorta di “aggiustamento silenzioso” che incide soprattutto su chi parte da Bari e Foggia, le città più penalizzate dall’allungamento dei tempi sulla direttrice ad alta velocità verso la Capitale.

Lavori sulla Caserta–Foggia e tempi di viaggio “ritoccati”

Alla base del rallentamento ci sarebbero i lavori in corso sulla linea Caserta–Foggia. Interventi che, di fatto, stanno condizionando pesantemente la circolazione e la puntualità sulla dorsale che collega il Sud con Roma.

Fino al 13 dicembre, infatti, i treni Intercity 703 e 704 della relazione Roma Termini – Bari Centrale risultano cancellati tra Caserta e Bari Centrale e sostituiti con autobus. Una soluzione che complica ulteriormente gli spostamenti e che, incrociata con l’allungamento dei tempi delle Frecce, rende il quadro ancora più pesante per i viaggiatori pugliesi.

A ben guardare, dal 14 dicembre quei venti minuti “extra” che oggi compaiono nella ricerca orari sembrano sparire dal tabellone: segno evidente che l’allungamento è legato al periodo dei lavori e che, una volta terminati, il tempo di percorrenza dovrebbe tornare quello standard.

La modifica degli orari arriva su una tratta che già oggi non brilla per puntualità. Le statistiche parlano di treni in ritardo nel 74% dei casi, con una media di circa 11 minuti in più rispetto all’orario previsto.

L’impressione è che l’aumento “ufficiale” dei tempi di viaggio serva anche a limitare le richieste di rimborso dei passeggeri: se il treno arriva in orario rispetto a un tempo di percorrenza già maggiorato, il ritardo non si configura più come tale. Il risultato, però, è che chi parte dalla Puglia – in particolare da Bari e Foggia – si ritrova a passare più tempo in viaggio, senza una comunicazione trasparente e ben visibile.

L’unico “salvato”: il Frecciargento delle 6

In questo scenario, si salva solo il Frecciargento 8348 in partenza da Bari alle 6.05: resta il treno più veloce, con un tempo di percorrenza intorno alle quattro ore per arrivare a Roma.

Il Frecciargento 8302 che parte da Lecce, invece, accumula già in partenza circa 16 minuti in più rispetto alla normale circolazione. Tutte le altre Frecce che lasciano Bari dalle 7.40 in poi riportano tempi di viaggio più lunghi: si passa dalle 4 ore e 25 minuti fino alle 4 ore e 35 minuti.

Un allungamento che, senza un’informazione chiara, rischia di trasformarsi nell’ennesima beffa per pendolari, lavoratori, studenti e viaggiatori abituali, costretti a fare i conti non solo con i ritardi cronici, ma anche con una “rimodulazione” degli orari che sembra giocare più a favore delle statistiche che della qualità del servizio.

