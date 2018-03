Di:



NICOLA Ragno è stato eletto per acclamazione segretario cittadino dell’Unione di Centro di Vieste. Al congresso, svolto nei giorni scorsi all’hotel “Falcone” del centro costiero, c’è stata la presenza del segretario provinciale dello scudocrociato, Angelo Cera, nonché i tanti iscritti e simpatizzanti del partito di Casini. Nel suo intervento, il segretario Cera ha auspicato un ritorno alla normalità nei rapporti politici fra i vari gruppi politici presenti in consiglio comunale, anche in relazione all’arduo compito che la pubblica amministrazione deve sostenere contro la criminalità organizzata presente nella zona.



Accanto al segretario cittadino sono stati eletti Gennaro Masanotti in qualità di presidente, Antonio Sferrazza e Antonio Bosco in qualità di segretari vicari, Sandra Dimauro alle pari opportunità e Gaetano Desimio responsabile giovanile. Eletti nel comitato cittadino anche Franco Colella, Gianni Medina, Michele Piracci, Sante Raduano, Michele Sicuro, Paolo Soldano e Pasquale Tantimonaco.



Redazione Stato Vieste, Udc a congresso. Ragno eletto coordinatore ultima modifica: da Vieste –è stato eletto per acclamazione segretario cittadino dell’Unione di Centro di Vieste. Al congresso, svolto nei giorni scorsi all’hotel “Falcone” del centro costiero, c’è stata la presenza del segretario provinciale dello scudocrociato,, nonché i tanti iscritti e simpatizzanti del partito di Casini. Nel suo intervento, il segretario Cera ha auspicato un ritorno alla normalità nei rapporti politici fra i vari gruppi politici presenti in consiglio comunale, anche in relazione all’arduo compito che la pubblica amministrazione deve sostenere contro la criminalità organizzata presente nella zona.Accanto al segretario cittadino sono stati elettiin qualità di presidente,in qualità di segretari vicari,alle pari opportunità eresponsabile giovanile. Eletti nel comitato cittadino ancheRedazione Stato

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.