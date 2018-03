Di:



Manfredonia – SMARRISCE il cane, appello ai lettori per ritrovarlo. “Buon giorno, mi chiamo Vito e sono di Manfredonia. Avrei bisogno del vostro aiuto per ritrovare il mio cane smarrito. Sabato sera, verso le 17:00/18:00, si è allontanata di casa e non l’abbiamo più vista. Si tratta di Sasha un Epagneul Breton femmina, taglia piccola di 5 anni; La zona è la C10 di Manfredonia (Parco Calabria), mio padre la portava a spasso quotidianamente nelle campagne adiacenti”. “E’ una cagnetta molto vivace e affettuosa, non si è mai allontanata da noi, infatti abbiamo paura che qualcuno l’abbia presa… Il colore del manto è bianco e le macchie sono arancio intenso (vedi foto). Abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri.

Dimenticavo che ha sia collare che microchip”. “Se qualcuno l’ha vista è pregato di contattarci con urgenza (cell. 349 0069336 – 360 740136) Grazie 1000 per l’aiuto…” Vito. Redazione Stato@riproduzioneriservata Manfredonia, appello lettore: smarrito cane in area Parco Calabria, aiuto ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.